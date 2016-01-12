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İTÜ Rektörü'nden cuma namazı talimatı

Geçen hafta, kamu personelinin cuma namazına gidebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştı

12 Ocak 2016 11:00

Akademisyenler ve öğrenciler isterlerse genelgeye uygun hareket edebilecek, isterlerse de bu zamanı öğle tatili olarak değerlendirebilecek.

Habertürk'ten Kurthan Demir'in haberine göre; Kamu kurumlarındaki cuma namazı genelgesinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) bahar dönemi ile birlikte başlayacak uygulamaya göre cuma namazı saatlerinde ders verilmeyecek. 

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın tüm akademik ve idari birimlere gönderdiği talimata göre gelecek eğitim-öğretim döneminde ders saatlerinin cuma namazına göre ayarlanması istendi.

Açıklamaya göre akademisyenler ve öğrenciler isterlerse genelgeye uygun hareket edebilecek, isterlerse de bu zamanı öğle tatili olarak değerlendirebilecek. Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile kamu personelinin cuma namazına gidebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştı.

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