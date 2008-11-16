İTÜ’de bornoz soruşturması

İTÜ’deki ’Geleneksel Abazan Hareket Yürüyüşü’nde bornozlu erkek öğrencilerin slogan atarak kız yurtlarına yürümesi ’taciz’ tartışması yarattı. Rektör Şahin soruşturma başlatırken, İTÜ’lü kız öğrenciler okula ’Taciz var’ yazıları astılar.



İTÜ Ayazağa Kampusu’ndaki yurtlarda kalan bir grup erkek öğrencinin kız yurtlarına yaptığı ‘Geleneksel Abazan Hareket Yürüyüşü’, bu yıl "bornozlu, sloganlı" yapılınca İTÜ’lü kız öğrenciler afişlerle, "Taciz var" dedi. Yeni atanan İTÜ Rektörü Muhammed Şahin, "Her yıl yapılıyormuş, gafil avlandım" derken, olayla ilgili soruşturma başlattığını söyledi.



Kampusun ücra köşesinde yer alan Vadi Yurtları’nda kalan erkek öğrencilerin 3 yıl önce bir elektrik kesintisi sırasında eğlence amaçlı başlattığı "Abazan Hareket Yürüyüşü" bu yıl olaylı bitti. İddiaya göre olay şöyle gelişti: 7 Kasım gecesi saat 00.30 sıralarında Vadi Yurtları’ndan çıkan yaklaşık 300 kişilik erkek öğrenci grubu, Ayazağa Kız Öğrenci Yurdu’na doğru yürümeye başladı. Bir kısmı bornoz giyen grup, kız yurtları önünde "Abazan hareket engellenemez", "El salla el salla Ayazağa el salla", "Sütyene hayır, memelere özgürlük", "Vadi burada, kızlar nerede" sloganları attı. Polis kalabalığa müdahalede bulunmadı, okulun güvenlik görevlileri kız öğrencileri, "Güvenliğinizi sağlayamayız" diyerek yurtlarına kilitledi. Grup, "Vadi gidiyor, yine gelecek" sloganıyla yürüyüşü bitirdi. Olaydan rahatsız olan bir grup İTÜ’lü kız öğrenci Ayazağa Kampusu’nu "İTÜ’de taciz var" afişleriyle donattı.



Kameralar incelenecek



İTÜ Rektörü Muhammed Şahin, yürüyüş sabahında soruşturma başlattığını ve 3 rektör yardımcısını bu olayı araştırmakla görevlendirdiğini söyledi. Şahin, yurt kameralarının tek tek incelenerek sorumluların ortaya çıkarılacağını anlattı. Okulun güvenlik görevlilerinin kalabalık bir gruba müdahale imkanı olmadığını belirten Şahin, şunları söyledi: "Genel Sekreterim Nevzat Özkök, gece bizzat gelerek polis çağırmış. Polisler de grubu kontrol altına almış, zaten polis geldikten sonra tacizde bulunmamışlar. Güvenlik görevlilerinin kapıları kilitlediğine dair henüz bir bilgi yok ama araştırılacak. Olay başladığı andan itibaren içeriye giriş olmasın diye kapıları kilitlemiş olabilirler."



’Taciz mi’ tartışması



Olay, İTÜ’lü öğrencilerin yazdığı ’teknikforum’ web sitesinde, "Eğlence amaçlı yürüyüşün bazı kız öğrenciler tarafından abartıldığını" savunanlarla, "Böyle eğlence olmaz" diyenler arasında tartışılıyor. Bir öğrenci, kızların pencerelerine tırmanacak aşırılıkta öğrenciler olduğunu yazarken, ilk yürüyüşe katılan bir İTÜ mezunu da, "İsterse kız yurdunun yüzde 90’ı çıkıp eğlensin, yüzde 10 açısından bu olay tacizdir. Çünkü söylenenlerin Türkçe karşılığı bellidir. Kimse niyet okuyamaz. Maksadını aşmış bir kalabalık olmuş bu sefer" dedi. Başka bir yorumda şöyle denildi:

"İki yürüyüş yapıldı diye, bir grup kendilerini nimetten saymaya başladı galiba. Burada ’Taciz edildik’ deyu inleyen arkadaşlara sesleniyorum: Camdan el sallayan, ışık yakıp kapatarak bizim eğlencemize ortak olan değerli kız arkadaşlarımız dışında kalan grubu (o kızlar eğlencemize ortak olurken siz nasıl, taciz olarak algıladıysanız?), bırakın tacizi kimse sizi umursamadı bile. Hayatınızın hiçbir kısmında, bu kadar kalabalık bir grup (bırakın bu kadarı, 100’ de biri bile) sizin için yürümeyecek. Üzgünüm o kadar özel değilsiniz."

