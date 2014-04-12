İTÜ yönetimi toplu mezuniyet törenini iptal etti

İTÜ yönetimi, 2013-2014 mezuniyet töreninin toplu halde yapılmayacağını duyurdu. Karara gerekçe olarak, İTÜ Stadyumu'nun 'kapasitesinin yetersiz' olması gösterildi. Öğrenciler, karara sosyal medyada isyan etti. İTÜ yönetiminin kapasitesinin yetersiz olduğunu iddia ettiği alan daha önce Roger Waters, Justin Bieber, Justin Timberlake gibi isimlerin konserlerine ev sahipliği yapmıştı.

Üniversite yönetiminin böyle bir karar almasında 2012-2013 akademik yılı mezuniyet töreninde yaşananların neden olduğu iddia ediliyor. Törende, Gezi Parkı olaylarına destek veren pankartlar açan öğrenciler, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Her yer Taksim her yer direniş” sloganları atmıştı. Aileler ve öğretim üyeleri de öğrencilere alkışlarla destek vermişti. İTÜ Rektörü Prof. Mehmet Karaca’nın konuşma yaptığı sırada da öğrenciler sırtlarını dönmüşlerdi.

‘Kapasite yetersiz, çok uzun sürüyor’

Hürriyet Kampüs'ten Pınar Karahan'ın haberine göre, İTÜ’nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, mezuniyet töreninin stadyumda yapılmamasına yönelik karar, özetle şu 4 gerekçeye dayandırıldı:

1- Geçen yıl yaklaşık 3.500 öğrenci mezun eden üniversitemizde, İTÜ Stadyumu'nu kullanmakta kalabalık nedeniyle sorunlar yaşanmıştır. Bu yıl mezun sayısı 4 bin civarında olacaktır. Öğrencilerimizin aileleri ve üniversitemizin mensupları hesaplandığında yaklaşık 15 bin kişilik bir kitle bulunması öngörülmektedir. Stadyum kapasitesinin çok üzerindeki bu sayı, düzenli ve güvenli bir biçimde tören yapılmasını engellemektedir.

2- Daha önceki yıllarda, mezuniyet töreninde diploma almaya hak kazanamamış olan öğrencilerimizin (birkaç dersi kalanlar ya da yaz döneminde mezun olacak durumdakiler), birlikte yıllarca eğitim gördüğü sınıfından ayrı mezun olmak istememesi yönündeki talebine hak verilerek, törene katılmasına olanak tanınmaktaydı. Ancak bu öğrencilerin eklenmesiyle stadyum kapasitesi daha da sıkıntılı bir hal aldı. Öğrencilerimizin bu yöndeki taleplerini reddetmemek ve üniversiteden dönem arkadaşlarıyla birlikte mutlu şekilde mezun olmalarını sağlamanın yolu, stadyumda tek tören yapmamaktır.

3- Stadyum töreninin çok uzun sürmesi ve özellikle törenin ikinci yarısından itibaren diploma alacak bölümlerin saatlerce beklemesi, şikayetler arasındadır. Bu nedenle sadece fakülte törenlerinin yapılması daha sağlıklı olacaktır.

4- Geçmiş yıllarda, stadyumun yetersizliği nedeniyle öğrencilerimize sadece 3 yakınını törene gelebiliyordu. Öğrencilerimizin “bu mutlu gününden sevdiklerinin mahrum bırakılmaması”na dair çok sayıda geri bildirim değerlendirilmiştir.

Her fakülteye ayrı tören

Gerekçeleri açıklayan üniversite yönetimi 2013-2014 mezuniyet törenlerinin 8-11 Temmuz arasında yapılacağını ve her fakültenin kendi törenini düzenleyeceğini duyurdu. İTÜ’den ve fakültelerinden dereceyle mezun olanlar için ise ayrı bir tören yapılacak. Fakülte mezuniyet törenleri, başta mezun sayıları olmak üzere çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak, fakültelerin yapacağı değerlendirme sonucunda, fakültelerin kendi uygun mekânlarında, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ve İTÜ Stadyumu’nda ya da peyzaj çalışmaları mezuniyet törenlerine yetiştirilmesi hedeflenen İnşaat Fakültesi’nin karşısındaki sahada yapılabilecek.

Sebep Metallica konseri mi?

Öğrencilerin sosyal medya yorumlarından bazıları şöyle:



@ozlemkenar

İTÜ’de Metallica konseri için yer var, mezuniyet için yok.



@mineronat

İTÜ’de bu sene stadyumda mezuniyet töreni yokmuş. Nedeni güvenlik zaafiyeti, stadyum kapasitesi yetersizliği, çok beklenmesi, filan. Yersen!



@pianr

Bu sene İTÜ mezuniyet töreninin stadyumda yapılmama sebebi Metallica konseri mi?



@dsevimbike

Mezuniyet tarihimiz 8-11 Temmuz. Metallica konseri 13 Temmuz. İTÜ stadyumu için risk almıyoruz sanırım. Aman stadyuma bişi olmasın



@NvrBlt

valla İTÜ’de rektörü görme olasılığınızın en yüksek olduğu gün zaten mezuniyet günüdür, stadyum törenini de kaldırmış, hiç göremicez artık.



@tahironic

Justin Bieberın konser verebildiği stadyumda itü öğrencisi mezuniyet kutlayamıyor. Teşekkürler büyük rektör