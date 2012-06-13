İTÜ uydu takımı ABD'de dünya birincisi oldu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi ‘NASA’, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü ‘AIAA’ ve Amerikan Astronomi Topluluğu ‘AAS’ katkılarıyla her yıl ABD’nin Texas eyaletinde düzenlenen geleneksel Mikro Uydu Yarışması’nda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin İTÜ UYARI Model Uydu Takımı Dünya birincisi oldu. ABD başta olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerinden 35 ekibin yer aldığı yarışlarda Türkiye’yi İstanbul Teknik Üniversitesi temsil etti. Mikro Uydu Yarışması Tasarla, Yap, Fırlat yarışmasına katılan İTÜ UYARI Model Uydu Takımı yabancı rakiplerini geride bırakarak Dünya birincisi olmaya hak kazandı.

İşte İTÜ’nün rüya takımı

Mert İnan'ın Vatan'da yayımlanan haberine göre, İTÜ Uyarı ekibi yarışmada tasarım ve performans olmak üzere iki kategoride de yarışma jürisinden tam not aldı. Takım Kaptanı Uzay Mühendisliği öğrencisi Süleyman Soyer, Uçak Mühendisliği öğrencileri Muhammet Yılmaz ve Veysel Yağmur Saka, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nden Onur Şahin, Murat Can Kabakcıoğlu, Yunus Buğra Özer’le Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nden Emre Atay’dan oluştu.

Ülkemiz başardı

Takım Kaptanı Süleyman Soyer “Ülkemiz için Dünya ile yarışıyoruz” sloganı ile yola çıktık. Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda böyle önemli bir başarıya imza atmak bizleri çok gururlandırdı” dedi. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Şahin de başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak “Öğrencilerimize maddi ve manevi destek verilirse neler başarabileceklerini bir kez daha görmüş olduk. Bu başarı sadece Üniversitemiz için değil ülkemiz için de gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin projelerini desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.