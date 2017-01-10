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İTÜ Stadyumu'nun çatısı çöktü!

Maslak kampüsünde yer alan stadyumun çatısı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü

10 Ocak 2017 21:38

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Maslak'taki Kampüsü'nde yer alan İTÜ Stadyumu'nun çatısı, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Üniversitenin Maslak Kampüsü dahilinde yer alan 4 bin kişilik İTÜ Stadyumu'nun çatısı ve tribünlerin bir bölümü, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün öğlen saatlerinde çöktü.

Tribünün, çatısında biriken karın ağırlığını taşıyamadığı ve çöktüğü öğrenildi.

Olay sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenilen stadyumda maddi hasar meydana geldi.

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