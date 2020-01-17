Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri tamamlandı, öğretmenlerin maaşları ödendi

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa'lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

Doğa Koleji'nin borçlu olduğu grupların, bankalar, Doğa Koleji mensupları ve tedarikçiler olarak sıralanabileceğini söyleyen Karaca, "İTÜ'de 7 yıldır okullarımızın yönetim kurulu başkanlığını yapan Serhat Özeren'in, Doğa Koleji'nin yönetimine getirildiğini" duyurdu.

2018'in Ekim ayından bu yana maaş ödemelerinde sorun olduğunu ve Ekim 2019'dan bu yana hiç maaş alamadığını söyleyen öğretmenler, Aralık ayı başında "seslerini duyurmak için" birkaç gün süreyle derslere girmemişti.

30 Aralık günü bir açıklama yapan İstanbul Teknik Üniversitesi "Doğa Koleji'nin tamamen İTÜ'ye geçeceğini" duyurmuştu.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmemesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor" diye konuşmuştu.