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İTÜ Rektörü, Avrupa'nın 'mühendisler birliği'ne seçildi

İTÜ Rektörü Avrupa Teknik ve Araştırma Üniversiteleri Birliği yönetimine seçildi

11 Mart 2012 14:41

 

T24 - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Avrupa’nın önemli mühendislik üniversitelerinin yer aldığı Avrupa Teknik ve Araştırma Üniversiteleri Birliği (CESAER) Yürütme Kurulu’na seçildi.

Merkezi Belçika’da bulunan birliğin yürütme kurulu 4 kişiden oluşuyor.

Rektör Şahin, bu görevle sadece İTÜ’nün değil, Türkiye’nin de adının karar verici kurulda yer almasını sağladı. Böylece Türkiye’ye, başkanlık yolu da açılmış oldu.

Prof. Dr. Muhammed Şahin, 2009’da merkezi Belçika’da olan ve Avrupa’daki önemli mühendislik üniversitelerinin yer aldığı CESAER’ın yönetim kurulu üyeliğine Türkiye’den ilk seçilen rektör olmuştu. Birliğe 60 Avrupa üniversitesi üye.

 

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İTÜ RektörüAvrupa Teknik ve Araştırma Üniversiteleri BirliğiCESAER

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