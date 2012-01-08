İTÜ raporu: Cezaevi ring aracının 500 liralık rutin bakımı eksik

T24 - İTÜ raporu, içinde 5 mahkûmun feci şekilde can verdiği aracın, 500 liralık rutin bakımı yapılmadığı için yanmış olabileceğini gösterdi.









Cezaevi ring aracıyla taşınan 5 mahkûmun diri diri yanarak ölmesiyle sonuçlanan olayın, yanan aracın 500 liralık rutin bakımının yapılmaması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.





Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; geçen eylül ayında Kayseri’de, seyahat halindeki bir cezaevi aracının yanması ve içindeki 5 mahkûmun feci şekilde ölmesi olayıyla ilgili bilirkişi raporunu hazırlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) heyeti, yangının araçta bakım yetersizliğinden kaynaklandığını tespit etti. Raporda yangının, “Araçların serviste teknik açıdan yeterli ve ihtimamlı bir alt bakım görmemesi sonucu çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu” belirtildi. 5 mahkumun diri diri yandığı aracın bakım fiyatı ise 450-500 TL.

Cezaevi ring aracıyla taşınan 5 mahkûmun diri diri yanarak ölmesiyle sonuçlanan olayın, yanan aracın 500 liralık rutin bakımının yapılmaması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre; geçen eylül ayında Kayseri’de, seyahat halindeki bir cezaevi aracının yanması ve içindeki 5 mahkûmun feci şekilde ölmesi olayıyla ilgili bilirkişi raporunu hazırlayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) heyeti, yangının araçta bakım yetersizliğinden kaynaklandığını tespit etti. Raporda yangının, “Araçların serviste teknik açıdan yeterli ve ihtimamlı bir alt bakım görmemesi sonucu çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu” belirtildi. 5 mahkumun diri diri yandığı aracın bakım fiyatı ise 450-500 TL.



İstanbul’a gitmek üzere Medeni Demir, Akif Kırınlı, İsmet Evim, Sinan Aşka ve Abdulsettar Ölmez isimli mahkûmlarla Van M Tipi Cezaevi’nden 16 Eylül 2011’de yola çıkan nakil aracı, Kayseri’nin Pınarbaşı mevkiinde birden alevler içinde kalmış, 5 mahkûm yanarak ölmüştü. Yapılan ilk incelemede, aracın motorundan Malatya’dan itibaren sesler yükseldiği; içerisine duman dolduğu; otomatik kapının kendiliğinden açıldığı ve bir asker kayışıyla tutturulduğu; mahkûmların konduğu hücrelerin kapısında üçer kilit bulunduğu; araçta yalnızca iki kiloluk bir yangın tüpü olduğu; jandarmaların silahlarını bırakıp kaçtığı tespit edilmişti.



Soruşturmayı yürüten Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı, araçtan elde edilen kimi aksamı ve evrakı İTÜ Makine Fakültesi’ne göndererek, bilirkişi raporu istedi. Üç kişilik heyet, bu verilerin yanı sıra, karşılaştırma yapmak üzere, yanan araçla aynı özelliklere sahip Doruk 190 H tipi araçlarda da inceleme yaptı ve 21 Aralık 2011’de tamamladığı raporunu Pınarbaşı Savcılığı’na gönderdi. İşte o rapordan tespitler:



Metris Cezaevi Savcılığı’nca temin edilen emsal araçları da detaylıca inceleyerek, yangın çıkışı ile ilgili potansiyel riskli bölgeler ve unsurlara bakıldı. Araçların alt kısımlarındaki aktarma organları ve diğer mekanik aksamda önemli derecede bakım kusurları tespit edildi. İnceleme sırasında telefon edilerek, en son servis girişi sorulan aracın çok yakın bir süre önce bakım gördüğü öğrenilince, araçların servis teknik bakımından yeterli ve ihtimamlı bir alt bakım görmediği sonucuna varıldı.



Yanan aracın muadili iki ayrı Otokar Doruk 190 H Tipi araçta yapılan incelemede, iki araçta da direksiyon hidrolik borularında önemli derecede sızıntı olduğu gözlemlendi.



Aracın bir gün önce saat 20.13’te yakıt aldıktan sonra ‘tekleme ve çekiş düşüklüğü’ baş gösterdiği halde olay saati olan 05.30-06.00’ya kadar ısrarla bu şekilde kullanıldığı tespit edildi.





Yangının aracın arkasındaki motor bölmesinin sağ tarafından çıktığı ve yayıldığı, motorun egzoz manifoldu ve turbo doldurucusunun da bu bölgede yer aldığı görüldü. Bu nedenle, olaydan önce baş gösteren çekiş düşüklüğünün turbo doldurucuda meydana gelen bir arıza veya kaçak sonucu baş göstermiş olması muhtemeldir.





Raporun sonuç ve kanaat kısmında ise şöyle denildi:



“Araçların alt ve üst mekanik aksamındaki bakım eksikliği nedeni ile aşırı yağ sızması ve sızan yağ damlacıklarının motorun sıcak komponentlerine sıçraması sonucu kendi kendine tutuşması ile başlama olasılığının, yangının araçların serviste teknik açıdan yeterli ve ihtimamlı bir alt bakım görmemesi sonucu çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.”



Öte yandan, Radikal muhabirinin telefonla aradığı, Otokar firmasının anlaşmalı olduğu iki ayrı servis firması, Doruk 190 H Tipi araçların rutin bakım fiyatlarının 450-500 TL civarında olduğunu belirtti.



