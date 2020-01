İTÜ'ye budist tapınağı talebi: Dini ihtiyaçlarımı yerine getiremiyorum, en yakını 2000 km ötede

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, kampüste merkezi bir yere cami yapılacağını açıkladı. Karaca’nın “Sadece cami değil, isterlerse sinagog da açarız” sözleri üzerine öğrenciler, Budist tapınağı yapılması isteğiyle change.org’da bir kampanya başlattı. Kampanyaya dört günde 6 bini aşkın imza atılırken cami isteyenlere destek verenlerin sayısı, 9 ayda 1500’e ulaşmadı.

İTÜ’deki cami-tapınak tartışmasının geçmişi Karaca’nın göreve geldiği 2012 yılına kadar uzanıyor. Üniversitenin haber portalı itü24’te yer alan habere göre o dönem rektör bu iddiayı yalanladı. İddia, Akit gazetesinin 20 Haziran 2014’te “20 bin İTÜ’lü cami istiyor” başlıklı haberiyle bir kez daha gündeme geldi. Rektör Karaca, itü24’ten Gökçe Sezgin, Özlem Kahvecioğlu ile yaptığı söyleşide bu tartışmalara son noktayı koldu.

Karaca, “Stratejik planın içinde kampusa cami yapılması gibi bir plan var mı?” sorusuna, “Var tabii. Her türlü plan var. Sadece cami de değil; isterlerse sinagog da açarız. Yeter ki talep gelsin. İTÜ’ye yakışır, ne çok klasik ne de çok modern bir cami olacak. Tam bir zaman söyleyemem ama tüm konuştuklarımız ilk rektörlük dönemim bitmeden öncesi için geçerli şeyler... İTÜ’ye yakışması için merkezi bir yerde güzel bir sembol de olması lazım” yanıtını verdi.

Tapınakçılar çoğunlukta

İTÜ öğrencisi Zeynep Özkatip beş gün önce, “Rektörümüz, istek olursa her şeyi yapacağını beyan etmiş. Biz de Budist tapınağı istiyoruz” diyerek bir kampanya başlattı. Kampanyaya destek giderek artıyor. Kampustaki yurt, laboratuvar, yemek sorunlarının çözümü yerine cami yapılmasına tepki gösteren öğrencilerin tepkileri şöyle:

“Dini ihtiyaçlarımı yerine getiremiyorum en yakın Budist tapınağı 2000 km ötede kalıyor. Öğle tatillerinde gidip gelemiyorum. Konfüçyanizm, Taoizm ve Budizmle birkaç yıldır ilgileniyorum. Dini vecibelerimi yerine getirebileceğim bir alan olsa çok iyi olurdu. Tipitaka ve Mahayana Sutraları’nı okuyabileceğim huzurlu bir alan istiyorum. Budistlerin ibadet hakkının devlet güvencesi altına alınmadığı günümüzde üniversitenin yenilikçi ve laik bir adım atarak Budistlere özgürlük sunmasını istiyorum.”

İhtiyaç değil sembol

İTÜ Kolektif’ten yapılan açıklamada da cami yapılmasını isteyenlerin bir yıldır alamadığı desteği, tapınak isteyenlerin birkaç günde sağladığına dikkat çekildi. Kolektif’in açıklaması şöyle:

“Her kampusta ve hemen hemen her fakültede mescit varken acaba böyle bir cami ihtiyaçtan mı? Bu sorunun cevabını Karaca kendisi veriyor: Hayır ihtiyaç değil sembol. İTÜ’nün her kampusunda çalışma atölyesi veya laboratuvar yetersizliği var. Kapasite az bahanesinin arkasına sığınılarak öğrenciler yurttan atılıyor. Yemekhanede kuyruk alıp başını giderken her geçen gün para hırsıyla porsiyonlar küçültülüyor, yemekten böcek çıkıyor. Sosyal ve bilimsel faaliyetler engelleniyor. Ne teknokent ne cami. Öncelikli olan yurt olanaklarının artırılması, kâr amacı gütmeyen öğrenci kantini açılması, laboratuvarların deney araç gereçlerinin eksiksiz temin edilmesidir.”