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İTÜ mezuniyet töreninde 'Gezi'ye destek veren öğrencilere tepki

'Polise uzanan eller kırılsın' sloganı atan bir grup, tören alanın dışında öğrencileri protesto etti

09 Temmuz 2013 10:52

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 2012-2013 Akedemik Yılı Lisans Mezuniyet ve Diploma Töreni İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde bulunan stadyumda yapıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Hakime Torun'un haberine göre, öğrenciler, tartan pistte yapılan tören yürüyüşü sırasında Gezi Parkı eylemlerine destek veren pankartlar açarak "Bu daha başlangıç mücadeleye devam, "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları attılar. Protestolara, öğrencilerin aileleri ve öğretim üyeleri de alkışlarıyla destek verdiler. Öğrenciler, İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca'nın kürsüde konuştuğu sırada ise sırtlarını dönerek rektörü protesto ettiler.

 

'Kimseyi ötekileştirmeyin'

 

Mezuniyet töreninden duyduğu memnuniyeti dile getiren İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca ise, "Kimseyi yabancılaştırmayın. Ötekileştirmeyin. Dışlamayın. Çünkü siz üniversite mezunusunuz. Eleştirel düşünün. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

 

'Polise uzanan eller kırılsın'

 

"Polise uzanan eller kırılsın" sloganı atan bir grup, tören alanın dışında öğrencileri protesto etti. Tel örgünün iki tarafında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İTÜ, 240'ncı mezuniyet yılında, 12 fakülteden toplam 2411 öğrencisini mezun etti.

Öte yandan Ayazağa Kampüsüne TOMA girdiği belirtildi.

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