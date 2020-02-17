İTÜ'deki okuldan uzaklaştırmaya yürütmeyi durdurma kararı

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Teknik Üniversitesi yönetiminin, kantin fiyatlarını protesto ettiği için Y.B.M. adlı öğrenci hakkında verilen 1 aylık uzaklaştırma kararını durdurdu. Örencilerin avukatlarından Özgür Urfa, "Rektör Mehmet Karaca, boykot destek açıklamasını paylaşıyor. Destek çağrısı yapıyor fakat öğrencilerin boykota katılması suç sayılıyor" dedi.

İTÜ’de 12 Aralık'ta başlayan ilerleyen günlerde devam eden kantin fiyatlarının boykotuna katılan 14 öğrenci hakkında okul yönetimi tarafından “öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Öğrencilerden 7’si hakkında okuldan uzaklaştırma 7’si hakkında ise kınama cezası verildi.

bianet'ten Ruken Tuncel'in haberine göre öğrencilerden bir ay uzaklaştırma cezası verilen Y.B.M. yürütmenin durdurulması talebiyle konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme “Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir” diyerek yürütmeyi durdurdu.

Avukat Urfa: Suç sayılacak hiçbir şey yok

Konuya ilişkin bianet’e konuşan öğrencilerin avukatlarından Özgür Urfa, okul yönetiminin keyfi bir soruşturmayla öğrencileri eğitim hakkından mahrum ettiğini söyledi. Urfa, konuşmasına şöyle devam etti:

“Öğrenciler geçtiğimiz aralık ayında okul kantininde bir açıklama yapıyorlar. Özel güvenlik görevlileri de öğrencileri video kaydına alıyor. Öğrenciler de buna ‘çekemezsiniz, yetkiniz yok, polis dahi değilsiniz’ diyerek itiraz ediyorlar. Durum bundan ibaret. Ortada olay yok, kavga yok, yani suç sayılabilecek hiçbir şey yok.

“Soruşturma var gerekçe yok”

“Fakat okul yönetimi 14 öğrenci hakkında ‘öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak’ gerekçesiyle soruşturma başlatıyor. Öğrencilerden savunma isteniyor. Ancak soruşturma Disiplin Yönetmeliği’nin hangi maddesine dayandırıldığı yazmıyor.

“Avukatları olarak öğrencilerin savunmasına girdik ve hangi gerekçeyle hangi suça dair savunma istediklerini sorduk. Amfinin dersliğin olmadığı bir yerde ‘ders huzurunun’ bozulduğunu gerekçe gösterdiler.

“Eylem aynı cezalar farklı”

“Soruşturmaya konu edilen görüntüleri de izledik. Görüntülerde bir olay yok. Öğrencilerin itirazları var. Ayrıca öğrencilerin hepsi aynı gerekçe öne sürülerek uzaklaştırılıyorlar fakat hepsine farklı cezalar veriliyor. Aralarından bir yıl uzaklaştırma alanda var, bir ay ve bir dönem verilen de.

“Keyfi bir ceza”

“Ayrıca Rektör Mehmet Karaca, 7 Ocak’ta Twitter’da boykot destek açıklamasını paylaşıyor. Destek çağrısı yapıyor fakat öğrencilerin boykota katılması suç sayılıyor. Tamamen keyfi bir ceza. Tüm bunları da mahkemeye sunduk. Diğer öğrenciler için de başvuruda bulunduk kararı bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

İTÜ öğrencileri, okul kantinlerinin özelleştirilmesinin ardından, yüksek fiyatları protesto için aralık ayında boykot eylemi başlatmıştı. ardından öğrenciler ücretsiz kantin kurmaya çalışmıştı. Boykot eylemleri sırasında özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler karşı karşıya gelmişti.