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"İttifaklar için kritik hafta; partiler endişeli, sıfır baraj olasılığı düştü"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için kritik haftaya giriliyor

30 Nisan 2018 11:40

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için kritik haftaya giriliyor. Hem Cumhurbaşkanlığı adayları hem de ittifak tercihlerinin açıklamasından önce, muhalefet partileri arasındaki temaslar da alt düzeyde sürüyor. CHP, HDP, Saadet Partisi, İyi Parti’nin de içinde olduğu bir ittifakın Meclis’te çok partili bir tablo ortaya çıkaracağı hesapları yapılıyor. Ancak her bir partinin, olası ittifak ortağı ile ilgili soru işaretleri de varlığını koruyor.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, İttifak temaslarının ilk gününde gündeme gelen “sıfır baraj ittifakı”nın kurulması, artık zayıf bir olasılık. HDP’nin de içinde olduğu 8 partili ittifakın veya ‘platformun’ kurulmasının zor olduğu ifade ediliyor. CHP ve Saadet Partisi’nin HDP’li ittifak formülleri için olumsuz tavır sergilemediği ancak İYİ Parti’nin HDP’ye sadece 8 partili değil, hiçbir ittifak formülünde açık kapı bırakmadığı dile getiriliyor. İYİ Parti’nin hem eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı, hem de ittifak konusundaki keskin tavrının, tüm temasları zorladığı, sadece HDP konusunda değil, CHP’li ittifak seçeneğinde de olumsuz rezervlerinin olduğu ifade ediliyor.

2’li veya 3’lü ittifak

İttifak temaslarının önemli unsurlarından biri olan Saadet Partisi yetkililerine göre, iki seçenekli bir ittifakın üzerinde daha fazla duruluyor. Bunlardan birincisi İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı. İkincisinin ise CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi olduğu belirtiliyor. Her iki seçenekte Demokrat Parti’nin işbirliğinin de aranacağı, DP’nin bir temsilcisinin İYİ Parti’nin aday listesine girebileceği konuşuluyor.

Her partinin endişesi var

Partiler içinde yapılan oy simülasyonları da ittifak seçeneklerini etkiliyor. CHP-SP-İYİ Parti ittifak seçeneğinin içinde yer alan 3 partinin de oy kaybı endişesi taşıdığı, CHP tabanının Saadet Partisi, Saadet tabanının da CHP hakkında soru işaretlerinin olduğu belirtiliyor. İttifakların, AKP tabanından oy almak olarak belirtilen hedefine karşın, AKP tabanının CHP’li bir ittifak için olumsuz düşüneceği ifade ediliyor.

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