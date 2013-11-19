'İttifak yapabileceğimiz partiler arasında CHP de var'

HDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP ile ittifak konusunda ilkelerin belli olduğunu ifade etti. Önder, "Biz ilkesel ve şeffaf yapılacak bir ittifaka açığız. Bunu yapabileceğimiz partilerin arasında da CHP gelir. İlkelerimiz belli. Kente karşı suç işlememiş olacak. İnsanlık suçu işlememiş olacak. Bunları kabul edenler olursa oturur konuşuruz. Böyle bir ittifak doğması halinde de ilk feragat edecek kişi ben olacağım" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, İmralı Cezaevin'de Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmede, Öcalan'ın kendisine 'Kaplama alanını yani tabanını genişletecek temaslar yapması” tavsiyesinde bulunduğunu da aktardı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Utku Çakırözer'in 'İlkede Anlaşırsak Ben Feragat Ederim' (19. 11. 2013) başlıklı yazısının tamamı şöyle:

'İlkede Anlaşırsak Ben Feragat Ederim'

Sırrı Süreyya Önder’den CHP’ye Sürpriz İttifak Çağrısı

Sırrı Süreyya Önder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan aday adaylığını önceki akşam katıldığı CNN Türk’teki Ankara Günlüğü programında açıklarken, CHP’nin en güçlü aday adayı olan Mustafa Sarıgül’e de meydan okumaktan geri durmadı. Önder ile programda ve sonrasında İstanbul adaylığının yanı sıra çözüm süreci ve Türkiye ile Irak Kürtleri arasında yaşanan görüş ayrılıklarına konuşma fırsatı bulduk.

İmralı’dan gelen İstanbul tavsiyesi

BDP’den, yeni kurulan HDP’ye geçen Önder’in partisinin İstanbul adayı olup olmayacağı aralık başında netleşecek. Ancak Önder, tam isminin gündemde olduğu şu günlerde İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü. Önder’in adaya gidişinin temel nedeni tabii ki seçimler değil, çözüm süreciydi. Ancak üç saatlik görüşmede yerel seçimler ve İstanbul da gündeme gelmiş gözüküyor. Öcalan, Önder’e “Kaplama alanını yani tabanını genişletecek temaslar yapması” tavsiyesinde bulunmuş. Önder’in ve partisi HDP’nin görüşebileceği muhatapları kimlerden oluşacak? Diğer sol partiler, Gezi Parkı Direnişi’ne katılan gruplar ve sonrasında oluşan forumlar. Önder’in Öcalan ile görüşmesi sonrasında adaylığını daha güçlü biçimde seslendirir hale geldiği izlenimindeyim.

Zamanlamada AKP’nin rolü?

Gezi Direnişi’nde ön safta yer aldığı için aylarca İmralı yasağına maruz kalan Önder’in, “CHP’ye karşı güçlü bir aday olarak ortaya çıkması istendiği için” yeniden müzakere heyetine alınarak Öcalan ile görüşmesinin sağlandığı iddiası da kulislerde yoğun biçimde dillendiriliyor. “AKP iktidarının böyle plan yapacak anlayış ve ferasetten uzak olduğunu” düşünen Önder bu yorumlara katılmıyor ve “Böyle bile olsa ben bu oyunu bozarım” diyerek iddialı bir tutum sergiliyor.

CHP’ye ‘Sarıgül’süz ittifak’ çağrısı

Adaylık konusunda netleşen Önder’in öncelikli hedefi CHP’nin güçlü aday adayı Sarıgül. Önder CHP’den gelen “Sırrı Süreyya aday olursa oylar bölünür ve AKP kazanır” tezine büyük tepki duyuyor. Sarıgül’e hem kullandığı dini söylemler hem de Şişli Belediye Başkanlığı performansına yönelik ağır suçlamalar yöneltti. Ancak Sarıgül’e yönelik meydan okumalara karşın, kendisinin CHP ile olası bir ittifaka kapı kapatmadığı izlenimi edindim. CHP’nin Sarıgül dışında başka bir ismi gündeme getirmesi halinde adaylıktan vazgeçebilecekmiş gibi bir havada konuştuğunu fark ettim.

Nitekim dün bu izlenimimi kendisine aktarmak için arayınca, isim bazında konuşmak istemediğini vurgulayarak şu mesajı verdi:

“Biz ilkesel ve şeffaf yapılacak bir ittifaka açığız. Bunu yapabileceğimiz partilerin arasında da CHP gelir. İlkelerimiz belli. Kente karşı suç işlememiş olacak. İnsanlık suçu işlememiş olacak. Bunları kabul edenler olursa oturur konuşuruz. Böyle bir ittifak doğması halinde de ilk feragat edecek kişi ben olacağım.”

BDP Barzani’nin rakiplerine yöneliyor

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani’nin Diyarbakır ziyareti öncesinde BDP ile aralarında yaşanan “Suriye” geriliminin mağduru Kandil’deki PKK yöneticileriyle görüşmeye giden Önder olmuş. Uçak korkusu nedeniyle sadece karayoluyla hareket edebilen Önder’i daha önceki ziyaretlerinde Habur’dan sonra Barzani güçleri alarak Kandil’e götürüyordu. Ancak geçen hafta yaşanan Barzani-BDP krizi sonrasında sınırda Önder’e çok büyük zorluk çıkarılmış. Sınırın Irak tarafında karşılanmayan Önder, bütün işlemlerini tek başına yaparak geçmişte üç saatte gittiği Kandil’e yedi saatte ulaşabilmiş.

“Suriye’de PYD’yi desteklediğimiz için Barzani yönetimi bize ayar çekmeye kalktı” diyen Önder, buna tepki olarak dönüşü Barzani’nin en büyük rakibi olan Celal Talabani’nin partisi KYB’nin kontrolündeki Süleymaniye’den yapmış. Önder’in yaşadığı bu deneyim, BDP ile Barzani arasındaki krizin aşılmadığını ve BDP’nin bundan sonra Barzani’nin rakipleri Goran hareketi ve KYB güçleri ile daha yakın işbirliği içine gireceğinin ilk işareti sayılmalı.