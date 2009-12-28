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Ekonomi

İttifak Holding 31 Aralık'ta borsada

İttifak Holding hisseleri İMKB'de işlem görmeye başlayacak

28 Aralık 2009 02:00

T24-  İttifak Holding hisseleri, 31 Aralık'ta İMKB'de işlem görmeye başlayacak.

İttifak Holding'den yapılan yazılı açıklamada, 1988'de kurulan ve 1994 yılında “sermayesinin yüzde 100'ü halk ortaklığına açık bir halk şirketi olmak” hedefiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kaydolan Holding hisselerinin 31 Aralık 2009 Perşembe günü İMKB'de işlem görmeye başlayacağı bildirildi.

Perakende, inşaat, gıda, alışveriş merkezi, makine üretimi, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda faaliyet gösteren İttifak Holding'in 2008 yılında 700 milyon lira, 2009'un ilk 9 aylık döneminde ise 576 milyon lira konsolide ciro elde ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 31 Aralık'ta İMKB'de işlem görmeye başlaması dolayısıyla, SPK Başkanı Vedat Akgiray ile İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Buğa'nın katılımıyla bir tören düzenleneceği bildirildi.

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