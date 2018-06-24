İttifak cephelerinde durum ne; hangi parti, kaç milletvekili çıkardı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekili seçimlerinde AKP 42,4, CHP 22,7, HDP 11,3, MHP11,2, İyi Parti, 10,1 oy oranına ulaşarak Meclis'e girdi. Millet İttifakı çatısı altında seçime katılan Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1,4'te kaldı.

Milletvekili genel seçimlerinde sandıkların yüzde 99,7'si açıldı. AKP ve MHP'den oluşan "cumhur ittifakı", 340, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan "millet ittifakı" 191 milletvekili çıkardı. HDP'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren milletvekili sayısı 67 oldu.

Partilere göre, milletvekili dağılımı şöyle gerçekleşti:

AKP: 291

MHP: 49

CHP: 146

İyi Parti: 47

Saadet Partisi: 0

HDP: 67