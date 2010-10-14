-İTO'YA JAPONYA'DAN KONUK GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Japon Dış Ticaret Teşkilatı (Jetro) işbirliğinde, Japon firmaları, ileri seviyedeki teknolojilerini Türk firmalarına tanıtacak. İTO açıklamasına göre, İTO ve Jetro işbirliğinde, 8-9 Kasım 2010 tarihleri arasında, İTO'da ''Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Sempozyumu ve İkili Görüşmeler'' organize edilecek. Japon firmaları, ileri seviyedeki teknolojilerini 8 Kasım 2010 tarihinde Türk firmalarına tanıtacak. 9 Kasım 2010 tarihinde de pazarlama, satış, satın alma ve ortaklık amaçlı ikili görüşmelerde bulunacak. Organizasyona; Kawasaki Heavy Industries, Hitachi Plant Technologies, Daikin Klima, Foam Dearing, Mitsubishi Heavy Industries, Steelplantech ve Itochu Corporation’nın da aralarında bulunduğu önde gelen Japon firmaları katılacak. İki bölümden oluşacak organizasyonun sempozyum bölümünde sektördeki Japon şirketler ürünleri ve teknolojileri hakkında sunumlar yapacak. İkili görüşmelerde ise; demir-çelik tesisleri, oteller, mühendislik ve inşaat firmaları, danışmanlık şirketleri, belediyeler, tekstil kimyasalları üreticileri, yiyecek-içecek ve boya fabrikaları gibi sektörde faaliyet gösteren Türk firmaları ile Japon firmaları pazarlama, satış, satın alma ve ortaklık amacıyla buluşacak. Etkinlikte Japon firmaların enerji tasarrufu alanında, kazanlarda ısı kaybını önleyici enerji tasarruflu malzemeler, işlem sırasında kaybolan ısıyı muhafaza edip enerjiye çevirme, alüminyum yüzeylerde enerji tasarrufu, sıfır emisyon evleri; Enerji üretimi alanında, fotovoltaik enerji, termal (ısıl güneş) enerji, rüzgar enerjisi, amorphous core transformers, güneş enerjisi ve jeotermal enerji ile Absorbsiyon soğutucuları, su ve atık su sistem makineleri, klima ve ısı pompası ve plastik atıkları geri dönüştürme makineleri gibi teknolojiler tanıtılacak. İkili görüşmeler için son başvuru tarihi 22 Ekim 2010. İlgilenen firmaların İstanbul Ticaret Odası'na başvurması gerekiyor.