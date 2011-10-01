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Ekonomi

İTO'ya göre fiyat artışları İSTANBUL (A.A)

01 Ekim 2011 17:08

-İTO'ya göre fiyat artışları  İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - İstanbul'da eylül ayında, perakende fiyatlar yüzde 0,82, toptan fiyatlar yüzde 1,65 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odasınca (İTO) İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre, geçen ay, perakende fiyatlar yüzde 0,82, toptan fiyatlar yüzde 1,65 oranında artış gösterdi. İTO tarafından hazırlanan Fiyat İndekslerinin, 2011 yılı eylül ayının bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırmasında, perakende fiyatlar yüzde 6,10, toptan fiyatlar yüzde 15,90 oranında yükseldi. Söz konusu indekslerde 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre, Eylül 2011'de, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 6,61, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 13,43 oranında arttı.

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