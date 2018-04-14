İTO'nun yeni başkanı Şekib Avdagiç oldu

Türkiye’de ortalama her 4 şirketten 1’inin üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç oldu.

İstanbul’daki 81 Meslek Grubu’nu temsil eden 261 İTO Meclis Üyesi, yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini seçti. Seçime tek listeyle giren Şekib Avdagiç başkan seçildi. İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 261’i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üyesi seçildi.

Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç, İsrafil Kuralay, Servet Samsama, İbrahim Doğan Salman, Dursun Topçu, Ahmet Özer, Yakup Köç, Burhan Polat, Levent Taş, Bahadır Yaşık, Adil Coşkun.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin aydınlık yarınları için teminat

Sercan Akıncı’nın Dünya’da yer alan haberine göre, İstanbul Ticaret Odası’nın yeni Başkanı Şekib Avdagiç, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra Meclis Üyelerine yaptığı konuşmada, “Önümüzde yepyeni bir yol uzanıyor. 400 bin üyemizin gücüne güç katacak projelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin aydınlık yarınları için güçlü bir teminat olacaktır. Büyümede anahtar rol oynayacak, nokta atışı projelerimiz hazır. Kaybedecek bir saatimiz bile yok” dedi.

Avdagiç, büyük bir mutabakatla adaylık sürecine tam destek veren başta İstanbul Ticaret Odası üyeleri olmak üzere tüm kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve sektör temsicilerine ayrı ayrı teşekkür etti. Avdagiç, “Pek çok arkadaşımız bu noktada bizlerle birlikte oldu, destek verdi, elini taşın altına koydu. Hepsine bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un marka değerini yükseltecek projeler için buradayız"

İTO’nun sınırların yeniden oluştuğu, ekonomi ve ticaretin yeni kaidelerinin yazıldığı bir ortamda başardığı lider ülke Türkiye vizyonunun çok güçlü bir neferi olduğunu vurgulayan Avdagiç, “İstanbul’un marka değerini yükselten projeleri hayata geçirmek, Türkiye’den dünyaya uzanan köprüleri sağlamlaştırmak için buradayız” diye konuştu.

Avdagiç, “Bizler dövizdeki algı oyunlarına, ticaretteki gücümüzle karşı duruyoruz. Bizler faiz prangasını üretim gücümüzle kırmak için buradayız. Bizler yerli kaynaklarla beslenen yatırım kararlarına, milli bir mesele olarak bakan insanlarız. O yüzden İstanbul Ticaret Odası bizim için, iş dünyasına cesaret veren asırlık bir çınardır. Sizlerin bana ve arkadaşlarıma gösterdiği bu teveccühü de bu açıdan görev telakki ediyoruz” dedi.

İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibariyle dünyanın en büyük beş odasından biri. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri gerçekleştiriyor.

Şekip Avdagiç kimdir?

Şekip Avdagiç; 1959 yılında Bosna-Hersek’in Zenica şehrinde doğdu. İTÜ Makine Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde ihtisas programını tamamladı. 2005’ten beri İstanbul Ticaret Odası’nda değişik kademelerde yöneticilik yaptı. Halen İTO Meclis Başkanı olarak görev yapıyor. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı da yürüten Avdagiç; MÜSİAD ve Pendik Yerel Kalkınma Platformu üyesi.

Eski İTO Başkanı Öztürk Oran kimdir?

1956 yılında Kars’ta doğan Oran, 1974 yılında Vakıflar Bankası'nda memur olarak çalışma hayatına başladı. 12 yıl Vakıflar Bankası'nda 16 yıl da Faisal Finans Katılım Bankası’nda olmak üzere toplam 28 yıllık Bankacılık mesleği süresince memurluktan Yönetim Kurulu Üyeliğine kadar hemen hemen her kademede çalıştı.



2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etti.



Oran İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor.



Oran, Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor.