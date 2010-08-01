-İTO'NUN FİYAT ARTIŞ ORANLARI AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - İstanbul'da, Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 1,83 oranında azalırken, toptan fiyatlar yüzde 0,24 oranında artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından İstanbul için hazırlanan 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksine göre perakende fiyatlar yüzde 1,83 azalırken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksine göre toptan fiyatlar ise yüzde 0,24 oranında arttı. İTO'nun Fiyat İndekslerinin, Temmuz ayının bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırmasında perakende fiyatlar yüzde 7,84, toptan fiyatlar yüzde 9,44 oranında artış kaydetti. Söz konusu indekslerde, 24 aylık serilerden oluşan yıllık ortalama artış hesabına göre,Temmuz ayında, 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9,84, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 5,66 oranında artış gösterdi.