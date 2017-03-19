İTO'nun Basında Sağlık Ödülleri, sahiplerini buldu

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) her yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği Basında Sağlık Ödülleri, törenle sahiplerine verildi. Cumhuriyet gazetesi çizeri Kamil Masaracı, "İlaç Zamları" konulu çizimiyle karikatür dalında ödüle layık görüldü. Birgün muhabiri Hüseyin Şimşek "Tıpta da Gericiliği Elden Bırakmadılar" haberiyle ‘Yazılı Basın Haber’ dalında, Erk Acarer, ‘Türkiye’nin İlk Cin Hastanesi’ haberiyle ’Yazılı Basın Araştırma' dalında ödül aldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Masaracı plaketini Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi Doktor Ali Çerkezoğlu’nun elinden aldı. Erk Acarer de ödülünü tutuklu gazeteciler adına aldı. Acarer, sosyal medya hesabından şöyle yazdı: "Ödülümüzü aldık. Ödülü Mahir Kanaat eliyle alıp tüm tutuklu gazeteciler adına Cumhuriyet Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’ya teslim ediyorum." IMC TV’den Halime Aktürk, Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin, Birgün yazarı Turan Eser, Kanal D’den Merve Görgün, Ünal Kaya, Özcan Karaçam, Melih Baytürk ile Hayatın Sesi Televizyonu’ndan Sevda Karaca da ödül aldı.