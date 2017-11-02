İTO/İstanbul’da fiyatı en çok artanlar: Maç bileti ve kabak

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan 2017 Ekim ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksine göre, en fazla artış gösteren ürün yüzde 52.86 artışla maç bileti oldu.

İndekse göre Ekim ayında indekste yer alan 242 üründen 125’inin fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 91 ürünün ise fiyatı değişmedi.

Fiyatlarında yüksek artış görülen ürünler, yüzde 41.46 artış ile gıda harcamaları grubundan kabak, giyim harcamaları grubu, bayan giyim grubundan ise yüzde 31.67 ile kazak ve yüzde 28.55 ile kadın çantası ve gıda maddeleri grubundan yüzde 25.16 ile sivri biber oldu.

Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 28.98 düşüşle limon olurken, fiyatı düşen ürünler arasına yüzde 21.38 ile yeşil soğan, yüzde 20.92 ile lahana, yüzde 16.90 ile elma ve yüzde 12.98 ile kıvırcık salata olarak kaydedildi.