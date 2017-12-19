İTO’da yeni başkan 20 Aralık’ta

İbrahim Çağlar’ın vefatı nedeniyle boşalan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralacak ismin, 20 Aralık’ta belirlenmesi bekleniyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İTO Yönetim Kurulu’nun çarşamba günü gerçekleştireceği olağan toplantıda, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çağlar’ın ardından İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine gelecek ismin de seçileceği tahmin ediliyor. İlgili yönetmeliğe göre, oda ve borsalarda yönetim kurulu başkanlığı ile birlik başkanlığı görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda oda, borsa veya birlik yönetim kurulu tarafından bir ay içinde, yönetim kurulu üyeleri arasından biri, gizli oy ve açık tasnif usulü ile kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu başkanı ve birlik başkanı seçiliyor. Seçimlere kadar da en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak görev yapıyor. Bu arada Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

Murat Kalsın adaylığı ile ilgili olarak haberturk.com'a yaptığı açıklamalarda, İTO'da geçmişte de benzeri durumların yaşandığını ve teamüllere bakıldığında başkan yardımcılarından birisinin, Yönetim Kurulu'nda yapılan oylama ile başkandan sonra koltuğa oturduğunu söyledi. "Başka aday çıkacağını tahmin etmiyorum. Biz birlikte yola çıktık. İbrahim Çağlar'a en yakın çalışan ve projelerde sorumluluk alan zaten bendim." diyen Kalsın, Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarının oybirliği ile ona destek olacaklarını tahmin ettiğini de belirtti.