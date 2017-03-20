İTO ve TTB'den ortak yürüyüş: Sağlığın ticarileştiği bir dönemden geçiyoruz; referandumda "Hayır" diyeceğiz

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerini dün Taksim Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Lisesi önüne yürüyerek sonlandırdı. TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, sağlık hizmetlerinin bozulduğuna dikkat çekerek "Sağlığın ticarileştiği bir dönemden geçiyoruz. Halkın nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanması için yürürlükte olan sağlık politikalarından vazgeçilmelidir" dedi. Nitelikli sağlık hizmetlerinin demokratik bir toplumda verilebileceğini hatırlatan Tükel, referandumda sağlık politikalarına karşı, "Hayır" diyeceklerini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, İTO ve TTB öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe hekimler beyaz önlükleri ve ellerindeki karanfillerle katıldı. Yürüyüşe, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, İTO Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda hekim ve tıp öğrencisi katıldı.

Cumhuriyet kazanımları

Prof. Dr. Selçuk Erez, Türkiye’de çağdaş anlamda tıp eğitiminin 1827’de başladığını belirterek "Elbette ki bunu kutlamak hakkımız. Kutladığımız zaman tıpta ilerlediğimizi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında güzel şeyler yapıldığını hatırlıyoruz. Sosyal tıbbın önde olduğu süreçlerde birçok salgın hastalık yok edildi. Aradan uzun yıllar geçti. Son 15 yılın başlangıcına bakalım. Bir değişiklik oldu. Tıpta devrim ve dönüşüm iddiasıyla bir programla karşılaştık. Tıp kuşa döndü. Tıbbın dönüşümü dedikleri o gün, bir gün gelecek tıbbın kara günü olarak anılacak" diye konuştu.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise, Türkiye’deki baskı politikalarına dikkat çekti. Baskıların arttığı rejimlerde eşitsizliğin de artacağını vurgulayan Çerkezoğlu, “Eşitsizliğin olduğu yerde haksızlık olur. Demokrasiyi, anayasayı, eşitliği ve tüm hakları ortadan kaldıran bu rejime ‘Hayır’ diyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Melahat Cengiz ise Türkiye’de sağlık çalışanları üzerindeki şiddete, baskıya ve çalışma koşullarına dikkat çekti. Cengiz, nitelikli sağlık hizmetinin güvenli ve olumlu çalışma koşullarıyla mümkün olacağını kaydetti.