-İTO ÜYELERİ BAŞKANINI KARŞILAYACAK İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyeleri, hakkında tahliye kararı çıkan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ı karşılamak üzere 17.00 uçağıyla Ankara'ya gidiyor. İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte Türk adaletine güvenlerini hiçbir zaman kaybetmediklerini belirtti. Avdagiç, süreci sabahtan beri yakından takip ettiklerini, kesin haberin toplantı esnasında geldiğini bildirdi. Beklentilerinin bu aşamada Başkan Yalçıntaş'ın tutuksuz olarak yargılanmaya devam etmesi olduğunu ifade eden Avdagiç, "Sayın Başkanın suçsuzluğuna güveniyoruz. Bu yargılama süreci sonunda da bu neticeye varılacağına olan inancımız tamdır. Hep beraber sükunetle ve suhuletle bir karşılama yapacağız" diye konuştu. -"ADALET SONUNDA YERİNİ BULACAK"- İTO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Develioğlu da karara ilişkin olarak, "Heyecanlıyız. Bütün yönetim kurulu üyeleri olarak hep beraber Başkanı almaya gidiyoruz. Şimdi yapacağımız şey o. Şu anda 5 uçağı ile Ankara'ya gidiyoruz. Adalet eninde sonunda yerini buldu, bulacak" dedi.