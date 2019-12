İTO seçimini Yalçıntaş farklı kazandı

İstanbul’da tüccar ve sanayicilerin üye olduğu 4 odanın seçimi aynı gün yapıldı. 60 bin sanayici ve tüccar önümüzdeki 4 yıl için kendisini yönetecek temsilcilerini seçmek için ilk oyları kullanırken, İTO seçimlerinin yapıldığı bölgede Atatürk Havalimanı çevresinde trafik kitlendi.



Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odalarına sahip İstanbul’da tüccar ve sanayicilerin üye oldukları dört odada dün meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. 350 bine yakın üyesiyle dünyanın en büyük odalarından olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile 14 bin 500 üyeli İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) üyeleri sandık başına gitti. Deniz Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Borsası’nda da seçim vardı.



50 bin yetki belgesiyle rekor oy



İTO seçimleri için 50 binden fazla tüccar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen oy kullanmak için yollara düşünce İstanbul trafiği kilitlendi. Yeşilköy’deki fuar alanında yapılan seçimler yüzünden havaalanı yönündeki tüm yollar tıkandı. 30 bin yetki belgesinin alındığı 2005 seçimlerinde 26 bin civarında olan oy kullanılmıştı. İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, dünkü seçim öncesinde 50 bini aşkın yetki belgesi alındığını ve kullanılan oyun 50 bini aşabileceğini söyledi. Seçimde 90 meslek komitesinde 257’si Meclis üyesi, 604 üye seçildi. SeçimdeYalçıntaş’ı destekleyen listelerden 200’e yakın Meclis üyesinin seçildiği öğrenildi.



Yalçıntaş rakipsiz gibi görünüyor



Seçim, İTO Başkanı Yalçıntaş ile bir önceki Başkan Mehmet Yıldırım’ın el sıkışarak dostluk mesajı vermeleriyle başladı. Yalçıntaş, 42 ’no’lu Metal Döküm ve İşleme Meslek Komitesi’nden ve diğer şirketleriyle 6 meslek komitesinden seçime girdi. 7 komitede de seçimi kazandı. Yıldırım ise inşaatla ilgili 78, 79, 80 ve 83 No’lu komitelerden seçime girdi ancak hiç birinde kazanamadı.



Çağlar ezici farkla kazandı



İTO Başkan Vekili İbrahim Çağlar 2005 seçimlerinde kaybettiği meslek komitesinde ezici zafer kazandı. Çağlar, 248’e 47 oyla kazandı. İTO’da yeni meclis üyeleri 28 Şubat günü yeni İTO yönetim kurulunu ve başkanı seçecek.



Yalçıntaş daha güçlü göründü, Yıldırım ’koalisyon’ peşinde



İTO’da Murat Yalçıntaş ve ekibi mevcut yönetim kurullarından bazı isimleri kaybetmiş olsalar da 2005’teki seçime göre daha güçlü göründü.



Eski İTO Başkanı Mehmet Yıldırım ve arkadaşları ise Murat Yalçıntaş’a karşı seçimi kazanabilmek için her kesimle koalisyon aradı.



Mehmet Yıldırım ve arkadaşları bu seçimde, CNR Fuarcılık’a ait salonda özel seçim bürosu kurdu. 2005’teki seçimde aynı salonu Murat Yalçıntaş ve ekibi kullandı.



Yalçıntaş her ihtimale karşı kendi komitesi dışındaki başka komitelerden de diğer şirketleri vasıtasıyla seçime girdi.



2005’teki seçimlerde başkan adaylığını komite seçimlerini kaybedince Murat Yalçıntaş’a bırakan İbrahim Çağlar’ın karşısına da iki liste çıktı.



İTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kopuz’un karşısına Yalçıntaş’a yakın olduğu belirtilen ve Akfırat yolsuzluğunda adı geçen Önder Ünlüer rakip olarak çıktı.



İTO yönetimindeki ikinci çatlak Şaban Dişli de Mehmet Yıldırım’la ortak liste yaptı.



Her ortamda tartışan UND ile RODER’in bu defa aynı listede yer alması şaşırttı. Bu listede Albayraklar da yer aldı.



Lokanta ve cafeler komitesinde ise içkili ve içkisiz listeler yarıştı. Seçimi içkisizlerin listesi kazandı.



9-10-11. salonlarda uzun kuyruklar oluştu. Son dakikaya kadar yetki belgesi verildi. Salonların bulunduğu alanda mescit de yoğunluktan nasibini aldı.



İTO seçimi yüzünden uçağa yetişemediler



CNR Expo’da düzenlenen İstanbul Ticaret Odası Genel Kurulu’na oy kullanmak için gelenler, yol çalışmalarının da yapıldığı Atatürk Havalimanı’na bağlantı yollarını felç etti. Yolculardan bazıları uçaklarını kaçırırken, birçoğu da uçaklarına yetişebilmek için bagajlarıyla metrelerce yürümek zorunda kaldı. Sahilyolu ile Yenibosna’dan havalimanına giden yollarda mahsur kalan birçok yolcu uçağını kaçırdı.