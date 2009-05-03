İTO: Reklam sektörü de teşvik kapsamına alınmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, reklam harcamalarındaki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesinin, hem reklam sektörü, hem de firmalar üzerinde çok olumlu bir etki yapacağını bildirdi.



Yalçıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, krizle daralan piyasa koşullarında reklam yapmanın çok daha fazla önem kazandığını dile getirerek, reklam sektörünün teşvik kapsamına alınmasının çok yerinde olacağını belirtti.



Reklamların, piyasaya dair beklentileri ve bakış açısını olumlu yönde etkilemekte olduğunu, ertelenen tüketici harcamalarını ve yatırım kararlarını öne çektiğini ifade eden Yalçıntaş, açıklamasında "Reklamlar, markaların hayat suyudur. Bu anlamda reklam sektörüne verilecek teşvikin piyasada çok güçlü şekilde hissedileceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.



Yalçıntaş, küresel krizin Türkiye'yi de yoğun biçimde tesiri altına alması ile işletmelerin reklam bütçelerini kısma eğilimi gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Reklam harcamalarının kısılması, kısa vadede bir tasarruf yaratıyor gibi görünse bile orta ve uzun dönemde pazar paylarında ciddi yaralar açabilmektedir. Nitekim, reklam bilincine sahip firmalar, fırsatı görüp, düşen maliyetlerle çok daha yoğun frekansta reklam yapmaktalar. Bunun yararlarını da kriz sonrasında çok daha güçlü bir pozisyona kavuşarak alacaklardır.



Reklamın moral ve tüketimi artırmadaki lokomotif etkisinden de iyi yararlanmalıyız. Hükümetimizin de bu stratejik yaklaşımdan hareketle, reklam ve medya sektöründen gelen talepleri dikkate alacağına inanıyoruz. Reklam harcamalarındaki KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e çekilmesi, hem reklam sektörü, hem de firmalar üzerinde çok olumlu bir etki yapacaktır."



Yalçıntaş, reklamların sadece firmalar için değil, ülke ekonomisi ve piyasanın da en güçlü dinamikleri arasında yer aldığını ve reklamın psikolojik etkisinin iyi kullanmak gerektiğinin altını çizdi.



Marka ve reklam destek tutarlarının artırılmasını istedi



Yalçıntaş, reklam sektörüne yönelik diğer bir önerilerinin de Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından sağlanan destekle ilgili olduğunu vurguladı.



Yalçıntaş, KOSGEB ve DTM gibi kuruluşların firmalara yönelik sağladığı marka ve reklam destek tutarlarının artırılmasının ve bu desteklerden yararlanma şartlarının kolaylaştırmasının çok yerinde olacağını bildirdi.



Sektörün gelişmesinde medya ve mecra sahibi firmalara da önemli görevler düştüğünü dile getiren Yalçıntaş, şunları ifade etti:



"Bu önerilerimizin ekonomi yönetimimiz tarafında karşılık bulması durumunda medya ve mecra sahibi firmaların da indirimleri reklam veren firmalara yansıtmalarını bekliyoruz. Firmalarımızın, 'uygun fiyat, daha çok reklam veren' anlayışıyla hareket etmelerini bekliyoruz.



Doğru yaklaşımlarla bunu başarabildiğimiz takdirde, hükümetimiz, reel sektör firmaları, medya kuruluşlarımız ve reklam sektörümüzle birlikte kriz atmosferini aşmada çok önemli bir ivme yakalayabiliriz."

