İTO: Karnabahar Mart'ta yüzde 52.86 fiyat artışıyla birinci

İstanbul, 2 Nisan (DHA) - İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) fiyatı en çok artan ve azalan ürünler listesinde Mart ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 52.86 ile karnabahar oldu.

2018 Mart ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 79’unun perakende fiyatı artarken, 24 ürünün fiyatı düştü ve 139 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mart ayında karnabaharın fiyatı yüzde 52.86 arttı

İTO verilerine göre Mart ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karnabahar, yüzde 52.86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 18.41 ile sivri biber, yüzde 17.27 ile mandalina, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 11.19 ile maç giriş bilet ücreti ve yüzde 10.28 ile ev eşyası harcamaları grubundan elektrik süpürgesi oldu.

Mart ayında bakla yüzde 22.77 ucuzladı

İTO açıklamasında ayrıca Mart ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan bakla, yüzde 22.77 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 20.76 ile ütü, gıda harcamaları grubundan yüzde 18.36 ile salatalık, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12,92 ile yatak, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 10,38 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti ve gıda harcamaları grubunda yüzde 8.43 azalan domates oldu. (Tablo)