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Ekonomi

İTO: İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da yüzde 1.19 arttı

İstanbul, 1 Aralık (DHA) - İstanbul'da Kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 1

01 Aralık 2017 16:07

İstanbul, 1 Aralık (DHA) - İstanbul\'da Kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 1.19 ve toptan fiyatlar yüzde 2.11 arttı.
İstanbul Ticaret Odası\'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 10.65\'i, toptan fiyatlarda yıllık artış da yüzde 11.13\'ü buldu.
İTO\'dan yapılan açıklamaya göre yıllık ortalamalara göre artışlar perakende fiyatlarda yüzde 9.30, toptan fiyatlarda da yüzde 12.74 olarak gerçekleşti.
Kasım 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre;
- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.21,
- giyim harcamalarında yüzde 1.76, 
- gıda harcamalarında yüzde 1.37,
- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.91,
- konut harcamalarında yüzde 0.81,
- ev eşyası harcamalarında yüzde 0.51,
- kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0.22 artış gösterdi.
Aynı dönemde diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.
Toptan fiyatlar ise aylık bazda;
- gıda maddeleri grubunda yüzde 3.67,
- madenler grubunda yüzde 2.99,
- yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.37,
- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1.47,
- işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.92,
- mensucat grubunda yüzde 0.86 arttı.
Aynı dönemde kimyevi maddeler grubunda fiyatlar yüzde 0.53 azaldı.

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