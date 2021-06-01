İTO: İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 15,78

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da mayısta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,67, toptan fiyatlar yüzde 2,27 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 15,78 oldu.

Bu dönemde toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksinde ise yüzde 2,27 artış görüldü. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,78, toptan fiyatlar yüzde 19,03 arttı.

Perakende harcamalarda en büyük pay giyimde

Perakende fiyatlar, mayısta bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 7,49, ev eşyaları harcamalarında 4,81, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 2,40, gıda harcamalarında 1,37, konut harcamalarında 0,39, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 arttı. Aynı dönemde, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,43 azalırken, diğer harcamalar grubu değişmedi.

Toptan fiyatlar ise mayısta bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, işlenmemiş maddeler grubunda 3,05, gıda maddeleri grubunda 2,95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda 1,23, madenler grubunda 1,11, mensucat grubunda 0,74, artarken, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 2,09 azaldı.