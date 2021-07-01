İTO: Haziranda İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 16,12 oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2021 Haziran ayı fiyat endeksini açıkladı. İstanbul’da Haziran ayında bir önceki aya göre toptan fiyatlar yüzde 3.07 perakende fiyatlar yüzde 0.36 arttı. Aynı dönemde yıllık enflasyon ise İstanbul'da yüzde 16,12 oldu.

Açıklanan verilere göre, 2021 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 0,36, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,07 oranında arttı.

2021 Haziran ayında yıllık bazda yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 16,12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 25,56 olarak gerçekleşti.

Haziran 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,80, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 2,72, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,96, konut harcamalarında yüzde 1,76, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 artış görüldü.

Gıda harcamalarında yüzde eksi 0,84, giyim harcamalarında yüzde eksi 0,72 azalış görülmüştür. Diğer harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

Haziran 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 4,54, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,53, madenler grubunda yüzde 4,07, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,79, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,34, artış görüldü.

Mensucat grubunda ise değişim izlenmedi.