İTO, 'FETÖ' ana davasına müdahillik talebinde bulundu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 15 Temmuz darbe girişiminde üyesi olan 400 bin şirketin ekonomik açıdan zarara uğratıldığı gerekçesiyle İstanbul'daki ana darbe davasına müdahillik talebinde bulundu. Darbe davasına "suçtan zarar gören" sıfatıyla müdalilik talebinde bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "Üyelerimizin haklarını korumak adına bu davaların yakından takipçisi olacağız" dedi.

"400 bin üyemizin darbe girişiminde gördüğü mağduriyeti göz önüne alarak..."

İTO Başkanı İbrahim Çağlar, "İstanbul'daki iş dünyası adına FETÖ/PDY davalarına müdahillik talebinde bulunmak için adliyeye geldik. Bununla ilgili dilekçemizi verdik. İstanbul Ticaret Odası olarak 400 bin üyemizin bu darbe girişiminde gördüğü mağduriyetini de göz önüne alarak davaya müracaatımızı yaptık. Bundan sonra, üyelerimizin haklarını korumak adına bu davaların yakından takipçisi olacağız " dedi. İTO Başkanı Çağlar, "Toplam bir zarar var mı" sorusuna da, "rakamlarla böyle bir zararı açıklamak mümkün değil ama bu hain darbe girişiminden dolayı hem ülkemizde hem de uluslararası camiada elbetteki kayıplarımız oldu" cevabını verdi.

"248 meclis üyemizin tamamıyla bir karar aldık"

İTO Meclis Başkanı Şekib Avdagiç de, "İTO meclisi olarak da 248 meclis üyemizin tamamıyla bir karar aldık ve yönetim kurulumuza bu davalara katılma konusunda tüm yetkilerimizle katılma imkanı verdik. Hem yurt içinde hem de gerekirse yurt dışında da bu davaların çok yakın takipçisi olacağız. Ülkemizin geleceğine nifak sokmak isteyen bu terör örgütüne karşı her aşamada müdahil olmak ve üzerimize düşen vazifeyi sonuna kadar yapmak için gerekli adımları atmaktan hiç çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Dilekçeden...

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi; "Sanayimiz kendi kendine yetebilme çabasında, Devletin teşvikleriyle uçağını, tankını, İHA'larını, silahlarını yapma yolunda mesafeler kat etmekte; insanlarımızın gelir düzeyi refah seviyeleri gözle görülür biçimde artmakta; Devletin mega projeleri hayata geçmiş, özel sektör yatırımları teşvik paketleriyle açıkça ve gözle görülür biçimde artmış, havaalanlarımız en gelişmiş ülkeleri kıskandıracak sayı ve imkânlara kavuşmuş, kişi başına gelir seviyemiz keza gözle görülür artışlar göstermiş, turizm gelirlerimiz katlanarak artmış, tesislerimiz aranan noktalar haline gelmişken, ülkemizin önemli fonksiyonel ve sorumlu bir kuruluşu olarak, kurumsal kimliğimiz ve üyelerimizle birlikte, bu hain FETÖ kalkışmasından görülen zararlarımızın açık olduğunu belirtir, müdahale talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederiz"