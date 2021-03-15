İTO'dan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na öneri: Çalışanın yemek parası banka kartına yüklensin

Yemek kartı veren yabancı firmaların, esnaftan kestiği yüksek komisyon ücretine tepki gösteren İstanbul Ticaret Odası (İTO), bakanlığa sunmak üzere bir öneri hazırladı. İTO Başkanı Avdagiç, "Önerimiz kabul edilirse, ayda 625 lira çalışanın yemek kartına değil para ya da kredi kartına yüklenecek" dedi. Yüksek komisyon oranı fiyatlara yansıtıldığı için çalışanlar aleyhine de bir durum oluşuyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, öğle yemeği için çalışanlara verilmiş hak olan yemek kartı için restoranların kart veren yabancı şirketlere ödedikleri komisyon oranlarının mağduriyet yarattığını söyledi. Yemek kartı veren tüm yabancı firmaların, kurallara uymadan en az 5 milyon çalışanın ve tüccarın aleyhine bir süreci dayattıklarını belirten Avdagiç, “Bu firmalarla görüşmelerle, nezaketle, basiretle, ferasetle bu işin gideceği yer kalmadı. Yabancı yemek kartı şirketlerinin mantıklı bir adım atma konusunda hiçbir iradeleri olmadığı artık net şekilde belli oldu" dedi.