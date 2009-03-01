İTO başkanlığını Yalçıntaş ve MÜSİAD kazandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO), mevcut başkanlarıyla ‘devam’ dedi. İTO’da Murat Yalçıntaş, 254 meclis üyesinden 133’ünün oyuyla, Küçük ise 114 meclis üyesinden 68’inin oyuyla seçimi kazandı.



Yönetim listesine, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) yedi üye sokan Murat Yalçıntaş 133 oy alırken rakibi İbrahim Çağlar 110 oyla yarışı kaybetti. Çağlar, aldığı bu sonuçla İTO meclisini ikiye bölmüş oldu.



Dün sabah saat 09.00’da başlayan ve 17.00’de sona eren seçim maratonunda İTO’da 257 üyenin 254’ü oy kullandı. 5 geçersiz oy çıkarken 6 oyda da Yalçıntaş’ın adı çizildi.



İTO’da Yalçıntaş’ın listesinde eski yönetimden sadece Şekib Avdagiç ile Abdullah Çınar yer aldı. Bir önceki dönem İTO Meclis Başkan Yardımcısı olan Mehmet Develioğlu da Yalçıntaş’ın listesinde yer buldu.



Yalçıntaş’ın listesinde MÜSİAD’ın yanı sıra TUSKON ve ASKON’dan da isimler vardı. TUSKON’dan Murat Sungurlu ve ASKON yönetim kurulu üyeleri Ertuğrul Yavuzpala ve Abdullah Çınar da Yalçıntaş’ın listesinde yer aldı.



Murat Yalçıntaş, seçim sonuçları açıklandıktan sonra, bütün meclis üyelerine teşekkür etti. İbrahim Çağlar da Yalçıntaş’ı tebrik ederek yeni dönemde başarılar temenni etti.



‘Hizmet yarışı’



Basın mensuplarının da karşısına çıkan Yalçıntaş, “İTO bundan sonra tek bir yürek halinde yoluna devam edecektir” dedi.



Seçimlerin İstanbul iş camiasına yakışır şekilde gerçekleştiğini söyleyen Yalçıntaş şöyle konuştu:



“Kazanan İTO, kaybeden kimse yok. Bugün de İbrahim Çağlar benimle birlikte katıldı. Hizmet yarışına katılan tüm üyeler hep birlikte kolkola yarına taşıyacaktır. Geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de üye odaklı hizmet etmeye devam edecek.”



İTO’nun yeni yönetimi



- Murat Yalçıntaş

- Şekib Avdagiç

- Mehmet Develioğlu

- İsrafil Kuralay

- Ertuğrul Yavuz Pala

- Abdullah Çınar

- Murat Sungurlu

- Dursun Topçu

- Muhammet Yenel

- Hasan Demir

- Yakup Köç



Oda seçimlerine en çok sandıktan çıkan kadınlar damgasını vurdu



Türkiye genelinde yapılan ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları seçimlerinde ‘kadın açılımı’ yaşandı. 365 odanın meclislerine giren kadın patron sayısı 100’ü aştı. İzmir’de ilk kadın oda başkanı, Gaziantep Ticaret Odası’nın 111 yıllık tarihinde ilk kadın meclis üyesi, Of’ta ve Deniz Ticaret Odası’nın bir şubesinde kadın meclis başkanı da seçildi.



Türkiye’deki tüccar ve sanayicinin en yaygın taban örgütü konumundaki 365 ticaret ve sanayi odasıyla, ticaret borsalarında devam eden seçimlerde bu dönem önemli bir ’kadın açılımı’ yaşandı. Ülke genelindeki 365 odanın bağlı bulunduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun seçim süreci başlamadan önce yaptığı ’oda yönetimlerinde daha çok iş kadını istiyoruz’ çağrısıyla hareketlenen iş kadınları seçimlere yoğun şekilde katıldı. 100’den fazla iş kadını oda meclislerine girmeyi başardı. Bu seçimlerde ’ilk kadın oda başkanı’ ve birkaç oda meclisinde kadın başkan da çıktı. Ayrıca meslek komitelerinde de çok sayıda kadının başkan ya da başkan yardımcısı olarak görev geldiği belirlendi.



İlk kadın başkanlar



Işınsu Kestelli, 118 yıllık İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarihinde ilk kez kadın başkan olarak kolkuğa oturdu. Türkiye’nin odalar tarihinde seçilerek göreve gelen ilk kadın oda meclis başkanı ise Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi’nin Meclis Başkanı seçilen Özden Çokdeğer oldu. Çokdeğer, 10 yıldır denizcilik camiasının içinde yer aldığını belirterek son 4 yılda da DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev aldığını ifade etti. Ankara Sanayi Odası’nda ise, Nursel Baymaz, Hülya Akkaya ve Nalan Alkan, meclise giren ilk kadınlar oldu. İstanbul’da ise beklendiği kadar çok sayıda kadın meclis üyesi seçilemedi. İstanbul Ticaret Odası’nda 4, İstanbul Sanayi Odası’nda ise 6 kadın meclis üyesi seçildi. Kadınların daha çok Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde odalara girebildikleri gözlendi. Antalya’da seçim süreci tamamlanmadığı için buradaki kadın üye sayısı henüz belli değil. Ancak bu bölgelerdeki ilçe odalarında da çok sayıda kadın meclis üyesinin seçilmiş olabileceği belirtildi.



Doğu’da kadının adı yok



Doğu illeri kadın meclis üyesi açısından ’sıfır’ çekti. Çünkü, bu bölgede kadın girişimciye rastlamak çok zor. Bölgede her alanda olduğu gibi bu konuda da geleneklerin ağır etkisiyle erkeklerin ağır egemenliği var.



İş dünyasında hangi odaya kaç kadın, ne görevle girdi



İZMİR TİCARET BORSASI:



Işınsu Kestelli (İlk kadın başkan)



Derya Pala (Yönetim Kurulu Üyesi)



DENİZ TİCARET ODASI (İzmir Şubesi):



Leziz Özden Çokdeğer (Meclis Başkanı)



OF TİCARET VE SANAYİ ODASI:



Zuhal Akyüzlü (Meclis Başkanı)



GAZİANTEP TİCARET ODASI:



Gülseren Hülya Akkaya (Meclis üyesi, 111 yıldır ilk kez)



ANKARA SANAYİ ODASI:



Zeynep Kürklü (meclis üyesi)



Nurten Nalan Alkan (meclis üyesi)



Nursel Baymaz (meclis üyesi)



ADANA TİCARET ODASI:



Sümer Şen (Meclis Başkan Yardımcısı)



Emine Nargile (meclis üyesi)



Figen Çölgüneş (meclis Üyesi)



Nesrin Göçhan (meclis üyesi)



KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI:



Ayşegül Kısakürek Dinçer (meclis üyesi)



Medine Tanış (meclis üyesi)



KAYSERİ SANAYİ ODASI:



Berna İlter (meclis üyesi)



Sema Elmacıoğlu (meclis üyesi)



Şafak Çivici (meclis üyesi)



Şenel Güngör (meclis üyesi)



KÜTAHYA TİCARET ODASI:



Aysel Yükselener (meclis üyesi)



Güral Olgun (meclis üyesi)



Ceyda Çetin Erenler (meclis üyesi)



Naime Göker Ekim (meclis üyesi)



Aylin Girgin Oğuz (meclis üyesi)



KONYA TİCARET ODASI:



Banu Bağrıaçık (meclis üyesi)



Zerrin Özel (meclis üyesi)



Aliye Günaydın (meclis üyesi)



KONYA SANAYİ ODASI:



Sevda Kayhan Yılmaz (meclis üyesi)



Şeyma Ayhan (meclis üyesi)



İZMİR TİCARET ODASI:



Asuman Nardalı (meclis üyesi)



Saniye Fıçı (meclis üyesi)



Şebnem Korkut (meclis üyesi)



Safinur Altıner (meclis üyesi)



EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI:



Berkay Eskinazi (Yönetim Kurulu Üyesi)



Işın Yılmaz (meclis üyesi)



Arzu Amirak (meclis üyesi)



Gülfem Perçin (meclis üyesi)



ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI:



Banu Kurt (meclis üyesi)



Şirin Üçer (meclis üyesi)



ESKİŞEHİR TİCARET ODASI:



Hatice Balcı (meclis üyesi)



Hüsniye Tali (meclis üyesi)



Rukizan Sızanlı (meclis üyesi)



Dilber Pekdemir (meclis üyesi)



Nalan Urlu (meclis üyesi)



BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI:



İlay Oktay (meclis üyesi)



Selma Atik (meclis üyesi)



YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI:



Yıldız Tuna (meclis üyesi)



Nilgün Meriç (meclis üyesi)



MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI:



Banu Tatlıcıoğlu Sevimli (meclis üyesi)



Melek Kahraman (meclis üyesi)



Şule Uygur (meclis üyesi)



Hatice Yılmaz (meclis üyesi)



MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI:



Selma Ünal (meclis üyesi)



Yelda Gökçan (meclis üyesi)



MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI:



Behice Nilgün Erdem (meclis üyesi)



Fisun Atlı (meclis üyesi)



BODRUM TİCARET ODASI:



Hatice Türkel (Meclis Başkan Yardımcısı)



Derya Akbaş (Meclis Başkan Yardımcısı)



Fatma Nur Tuncer (meclis üyesi)



Vildan Tekin (meclis üyesi)



MARMARİS TİCARET ODASI:



Nuran Esin (Yönetim Kurulu Üyesi)



Melis Giraud Mulino (meclis üyesi)



İSTANBUL SANAYİ ODASI:



Ülkü Büyükgönenç (meclis üyesi)



Aynur Ayhan (meclis üyesi)



Zeynep Bodur Okyay (meclis üyesi)



Gülsüm Azeri (meclis üyesi)



Gamze Dinçkök Gücaoğlu (meclis üyesi)



Fatma Saral (meclis üyesi)



İSTANBUL TİCARET ODASI:



Hatice Güner (meclis üyesi)



Sanbay Değirmenci (meclis üyesi)



Işıl Dinçer (meclis üyesi)



Hava Demir (meclis üyesi)



