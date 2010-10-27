-İTO, BAŞKANINA SAHİP ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekib Avdagiç, İTO camiası olarak yekvücut şekilde dün tutuklanan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın arkasında olduklarını belirterek, ''Başkanımız hiçbir yasa dışı işin, hiçbir hukuk dışı faaliyetin ya da oluşumun içinde değildir, olmamıştır. Bizim Murat Yalçıntaş'ın masumiyetinden zerre kadar şüphemiz yoktur'' dedi. Avdagiç, Murat Yalçıntaş'ın bir fuarcılık şirketiyle Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili ''rüşvet'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasına ilişkin, Meclis Başkanı İbrahim Çağlar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ve İTO Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte İTO Merkez Binası'nda basın toplantısı düzenledi. Dün akşam görüşme fırsatı bulduğu Yalçıntaş'ın selam ve sevgilerini paylaşmak istediğini dile getiren Avdagiç, devam eden mahkeme süreciyle ilgili yorum yapmadan önce bazı şeyleri paylaşmak istediğini ifade etti. İTO yönetim kurulu, meclisi, kısaca İTO camiası olarak yekvücut şekilde Yalçıntaş'ın arkasında olduklarını vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti: ''Çünkü Murat Yalçıntaş'la İTO'da 6 yıldır yol arkadaşlığı yapan bizler şuna kesinlikle inanıyoruz ki Başkanımız doğruluğun, dürüstlüğün, hak ve adaletten sapmayan ilkeli davranış ve yaklaşımların en büyük savunucusu ve uygulayıcısıdır. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki sayın Başkanımız hiçbir yasa dışı işin, hiçbir hukuk dışı faaliyetin ya da oluşumun içinde değildir, olmamıştır. Bizim Murat Yalçıntaş'ın çalışma arkadaşları olarak onun masumiyetinden zerre kadar şüphemiz yoktur.''