İTO Başkanı Yalçıntaş tutuklandı

T24

DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ



İTO AÇIKLAMA YAPACAK



Tutuklanan isimler arasında Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mustafa Oskay'da yer aldı. Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Cumhuriyet savcıları Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz'ün tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkettiği 11 şüpheli Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi Muzaffer Karadağ, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş ile Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Mustafa Oskay'ın da aralarında bulunduğu 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Mahkemeye sevkedilen 2 kişi ise serbest bırakıldı.Murat Yalçıntaş’ın savcılık sorgusunda, İTO Yönetim Kurulu kararıyla 1 milyon 200 bin lira rüşvet verildiği iddiasını reddettiği ve rüşvet olayına karışmadığını belirttiği kaydedildi.Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin tutuklanmalarına karar veren nöbetçi hakim, halen soruşturma kapsamında dinlenmesi gereken bazı tanıklar ile ulaşılamayan bazı şüpheliler bulunduğuna dikkati çekti.Hakim, delil karartma şüphesi ile şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamanın vasıf ve mahiyeti gibi nedenleri tutuklama kararının gerekçesi olarak gösterdi.Şüphelilerinin nöbetçi mahkemedeki sorguları sırasında adliyede bekleyen İTO Yönetim Kurulu Başkanvekili Şekip Avdagiç, adliyeden ayrılırken gazetecilerin İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın tutuklanmasına ilişkin sorusu üzerine, yargı sürecinin devam ettiğini, dolayısıyla çok fazla açıklama yapamayacaklarını ifade etti.Konuyu takip ettiklerini belirten Avdagiç, ''Ümit ediyoruz, en kısa zamanda sayın başkanın suçsuz olduğu ortaya çıkar'' dedi.Avdagiç, konuyla ilgili yarın açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.