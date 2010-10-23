-İTO BAŞKANI YALÇINTAŞ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş'ın Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Alınan bilgiye göre, bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında ifadesine başvurulması beklenen Yalçıntaş, bugün Münih üzerinden Ankara'ya gitti. Yalçıntaş'ın Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen rüşvet iddiasıyla ilgili ifade vermek üzere emniyete gideceği bildirildi.