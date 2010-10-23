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İTO Başkanı Yalçıntaş ifade veriyor

Yalçıntaş'ın operasyon kapsamında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları tarafından ifadesi alınıyor.

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde savcılara ifade veriyor.

ABD'de bulunan İTO Başkanı Yalçıntaş, Almanya üzerinden Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Yalçıntaş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Yalçıntaş'ın operasyon kapsamında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz tarafından ifadesi alınıyor.


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