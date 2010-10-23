İTO Başkanı Yalçıntaş Ankara'da

T24 - İTO ile CNR Fuarcılık arasındaki davalarda “İDTM A.Ş. lehine karar çıkarmak için yargı mensuplarına rüşvet verildiği” iddiaları üzerine başlatılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. İfadesine başvurulacak olan İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da Amerika'dan bugün döndü.



ABD'de bulunan İTO Başkanı Yalçıntaş, Almanya üzerinden Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.Yalçıntaş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.



Yalçıntaş'ın operasyon kapsamında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kocabey ve Mehmet Tamöz tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.





