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İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

"Aslolan, her an ölümle beraber yaşadığımızı bilmek, ölümü öldürmek..."

12 Aralık 2017 19:01

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar  için cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Çağlar'ın cenaze töreninde konuşma yaptı. Erdoğan, "Aslolan, her an ölümle beraber yaşadığımızı bilmek, ölümü öldürmek" dedi.

Çağlar'ın cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Çağlar'la ilişkilerimiz kesilmedi. İnançlı, imanlı bir kardeşimiz olduğuna, bu yolculuğumuz esnasında tanıklık ettiğimiz olaylarla inanıyoruz. Tüm ailesine baş sağlığı diliyoruz. Camiamıza baş sağlığı diliyorum. İş dünyasına baş sağlığı diliyorum. Ama biz şunu biliyoruz, biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Ne zaman, nereden geleceği belli olmayan bir sürecin içerisindeyiz. Aslolan, her an ölümle beraber yaşadığımızı bilmek, ölümü öldürmek..."

Törenin ardından Çağlar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilmek üzere götürüldü.

Dün gece saat 01:30 sıralarında evinde kalp krizi geçiren İbrahim Çağlar, hastanede tüm müdahalelere karşı kurtulamamıştı.

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