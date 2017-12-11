İTO Başkanı İbrahim Çağlar hayatını kaybetti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, dün gece geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Gece saat 01:30 sıralarında evinde kalp krizi geçiren İbrahim Çağlar hastaneye kaldırıldı. Çağlar, hastanede tüm müdahalelere karşı saat 05:30 gibi hayatını kaybetti.

İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Gece 01.30 gibi kalp spazmı geçiriyor. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok büyük bir kayıp. Cenaze töreninde ilişkin detayları henüz belli olmadı" dedi.