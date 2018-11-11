İTO Başkanı: Çalışanın ücreti, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanabilecek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Çalışanın ücreti, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilecek” dedi.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’te’ gerçekleştirdiği değişikliği değerlendirdi.

Avdagiç, son yönetmelik değişikliğinin çalışan kesiminin gelirini, işletmelerin ise nitelikli iş gücünü kaybetmemeleri için önemli bir destek olduğunu kaydetti. Avdagiç, “Kısa Çalışma Ödeneği, daha önce de mevcuttu ama genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yapılan değişiklik ile zorlayıcı sebep, açık şekilde tanımlandı. Artık son yaşadığımız kur şoku gibi dışsal etkiler de bu kapsama alındı. Çalışanın ücreti, dışsal etkilerden kaynaklı durumlarda, geçici süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilecek” diye konuştu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yönetmelik değişikliğiyle son aylarda döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle firmaların faaliyetlerini durdurup, işten çıkarma yoluna gitmesinin önüne geçildiğini öne sürdü.

Avdagiç, şunları söyledi:

"Düzenlenen yönetmelikle Kısa Çalışma Ödeneği’nde yeni bir dönem başlamış oldu. Dışsal nedenlerle oluşan zorlayıcı dönemler, yapılan değişiklikle daha kolay aşılabilecek. Bu, firmanın ilişkili olduğu tüm değer zincirini olumlu etkileyecek bir düzenleme. Çünkü zor durumda olan firma, nitelikli işgücünü kaybetmemenin yanı sıra işçi çıkarmanın ağır maliyetiyle de karşı karşıya kalmayacak. Bu durum, firmanın ilişki içinde olduğu tedarikçisinden alacaklısına kadar tüm taraflara ve sonunda ekonomiye yansıyacak. Firmalarımızı, artacak talebe de hazırlıklı tutacak.

Bununla birlikte, ilerleyen süreçte Kısa Çalışma Ödeneği’ndeki 3 aylık süre kısıtlamasının daha da yükseltilebileceğini umuyoruz. 3 ay olan ödenek süresinin, sıkıntılı firmaların daha iyi toparlayabilmesi için 6 ay şeklinde belirlenmesi daha da rahatlatıcı olacaktır."