İTO Başkanı Avdagiç: Sağlık firmalarının kamudan alacakları 6 milyar TL’ye ulaştı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sağlık sektöründeki firmaların alacaklarının 6 milyar lirayı geçtiğini açıkladı.

Avdagiç, “Tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmaları, son 18 aydır kamudan tahsilatta güçlük çekiyorlar. Sağlık firmaları, hastanelerin cihaz, malzeme ve ilaç ödeme takviminin ‘normalleşmesini' istiyor” dedi. Avdagiç, tahsilat sorununun sadece kamu ile çalışan firmaları etkilemediğini, sektörün tamamının finansman dengesini bozduğuna işaret etti.

"14 bin firmanın yarısı devlet hastaneleri ve özel hastanelerle iş yapmak zorunda"

“Şu an Türkiye genelinde bu işi yapan 14 bin civarında firma var. Bunların en az yarısı devlet hastaneleri ve özel hastanelerle iş yapmak zorundalar” diyen Avdagiç, “Ödemelerini alamamaları üreticiyi de satıcıyı da tedarikçi firmayı da zorluyor. Çünkü üretici ürünü yapıyor, satıcıya teslim ediyor. Satıcı parasını alamayınca parasını üreticiye ödeyemiyor” diye konuştu.

Avdagiç ayrıca, küresel çaptaki hammadde ve lojistik sıkıntısı sebebiyle fiyatların yükselmesinin de sektörün üzerindeki yükü artırdığına vurgu yaptı.

"Dış ticaret açığını olumsuz etkiler"

Sağlık sektörünün ihracat potansiyelinin de yüksek olduğuna işaret eden Şekib Avdagiç, “Geciken ödemeler, sektörün yeni yatırımlar yapmasını engelleyebilir, böylece dış ticaret açığına olumsuz yönde etki edebilir” uyarısında bulundu.

Bu yüzden biriken ödemelerin yapılmasının, tedavi zincirini güçlü şekilde tutarak sorumluluk üstlenen firmalara destek olacağını kaydeden Avdagiç, şöyle devam etti:

“Sağlık sektöründeki firmalarımız, hastaneleri hem teknik cihaz, hem de malzeme ve yedek parça yönünden eksik bırakmadılar. Tedavi zincirini kırmadan, toplum sağlığını her şeyden önemli sayıp tedarike devam ettiler. Hala da devam ediyorlar ve elbette de edecekler. Çünkü bu, firmalarımızın başta gelen sorumluluğu. Ancak bekleyen ödemelerin yapılması da sektörün ayakta kalması için çok önemli.”