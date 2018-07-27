İTO Başkanı Avdagiç: Merkez Bankası'nın faiz kararını memnuniyetle karşılıyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

AA Finans Masası'na konuk olan İTO Başkanı Avdagiç, "Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

TIKLYAIN - Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avdagiç, "Dönem dönem KDV indirimleri gündeme geldi. Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanırken, Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.