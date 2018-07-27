T24 LogoT24 Logo
Gündem

İTO Başkanı Avdagiç: Merkez Bankası'nın faiz kararını memnuniyetle karşılıyoruz

"KDV indirimlerinin belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz"

27 Temmuz 2018 14:04

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

AA Finans Masası'na konuk olan İTO Başkanı Avdagiç, "Yeni sistem, önümüzdeki dönemde ekonomik hayatın çarklarının daha hızlı ve efektif olmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.

TIKLYAIN - Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avdagiç, "Dönem dönem KDV indirimleri gündeme geldi. Bunların belli bir dönem daha devam ettirilmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanırken, Merkez Bankası'nın faizleri artırmamış olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ETİKETLER

Şekib AvdagiçitohaberMerkez Bankasıfaiz kararıfaizleri sabit tutma kararıhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24