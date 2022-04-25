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Ekonomi

İTO Başkanı Avdagiç: KGF'ye benzer bir paket devreye girebilir

Avdagiç, Bakan Nebati'nin de katıldığı iş dünyası toplantısında konuşulanları aktardı

25 Nisan 2022 13:40

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı İTO İş Dünya Buluşması toplantısında konuşulanları anlattı. Avdagiç, "Kısa bir süre evvel KGF destekli bir paket açıklanmıştı. Sayın Bakanımız da yine buna benzer bir paketin devreye girebileceğini ifade etti" dedi.

Bloomberg HT yayınına katılan Avdagiç toplantıda enflasyonla mücadele için iş dünyasının üzerine düşen görevleri konuştuklarını söyledi. Avdagiç toplantıda, abartılı fiyat artışlarının ve fiyatlamalarının gündemde olması gerektiğini ve enflasyonun önce yatay sonra aşağı doğru gidecek bir sürece sokulması konusu üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.

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