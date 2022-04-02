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Ekonomi

İTO açıkladı: En çok maç giriş bileti fiyatı arttı, en fazla düşüş baklada

 İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi

02 Nisan 2022 20:00

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nin verilerini açıkladı. Verilerine göre, mart ayında 111 ürünün perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü. Martta, en çok yüzde 57,14 ile maç giriş bileti fiyatı artarken, fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 25,48 ile bakla oldu.

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Mart ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti yüzde 57,14 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

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