İtirazımız var!

T24 - Avrupa Ligi’nde yapılacak iki maç arasında Beşiktaş derbisinin olması Galatasaray’ı harekete geçirdi. Rövanşın 1 gün ertelenmesini isteyen Aslan’a A.Madrid de destek verdi



Bu sezon hedefini UEFA Avrupa Ligi’nde final olarak belirleyen Aslan’da, Atletico Madrid eşleşmesinden çok maçların tarihleri sıkıntı yarattı. 18 Şubat Perşembe Madrid’te iki takım ilk kozlarını paylaştıktan sadece 5 gün sonra bu kez 23 Şubat Salı günü Ali Sami Yen’de rövanş mücadelesine çıkacaklar. Bu kısa aralıkta bir de 21 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile İnönü Stadı’nda karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, UEFA’ya başvurarak Atletico Madrid ile yapılacak ikinci maçın ertelenmesini isteyecek.



Kuralar çekildikten sonra futbol komitesi üyeleri Haldun Üstünel ve Murat Yalçındağ ile teknik

direktör Frank Rijkaard ve yardımcısı Neeskens, bir durum değerlenmesi yaptılar. Kuralar genel olarak mennuniyet yaratırken, rövanş maçının zorlu Beşiktaş derbisinden sadece 48 saat sonra oynanacak olması tedirginlik yarattı. İspanyol ekibi Atletico Madrid’in de Almeria ile deplasmanda oynayacağı maçtan iki gün sonra İstanbul’a gelmek istemediği bildirildi. Galatasaray ile Atletico Madrid kulüpleri rövanş karşılaşmasının 24 Şubat’a ertelenmesi için ortak hareket edip, UEFA’ya başvuracaklar. Fenerbahçe’nin Lille ile yapacağı rövanş karşılaşması, 25 Şubat Perşembe günü İstanbul’da oynanacağı için “Aynı şehrin takımları aynı gün oynayamaz“ kuralı dikkate alınarak, UEFA’nın 1 gün öncesine onay vermesi bekleniyor.





Sakatlar iyileşti



Gençlerbirliği ile bugün karşılaşacak olan Cim-Bom’da sakat futbolculardan iyi haber geldi. Sakatlığı yüzünden Sturm Graz maçında oynamayan Uğur Uçar’ın yanı sıra, hafif ağrıları bulunan Keita ve Elano dün takımla birlikte çalışmaya katıldılar. Tedavileri süren Nonda ve Sabri ise bugün forma giyemeyecekler. Antalyaspor maçındaki hücum hattını yine sahaya sürmeyi planlayan Rijkaard’ın ilerde Kewell’ı tek adam olarak oynatacağı, arkasında da Keita, Elano ve Arda üçlüsüne şans tanıyacağı bildirildi.

