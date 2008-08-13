İtiraz adresi Emlak Bankası değil

Halen bir çok vatandaşın tasfiye halindeki Emlak Bankasına gelerek veya telefon ederek durumları hakkında bilgi almak istediğini ifade eden Sayın, şöyle devam etti:

“Oysa Emlak Bankası bu sorulara cevap verecek durumda değildir. Biz, kanunun verdiği yetki içinde kurumların belli bir format içinde gönderdiği doğru bilgiler ışığında nemaları hesaplayıp, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına (GYO) göndermekle mükellefiz. Vatandaşlar, Emlak Bankasına kadar gelip yorulmasınlar ve zamanlarını harcamasınlar, telefon etmesinler. Kendilerine istedikleri bilgiyi veremediğimiz için üzülüyoruz.”

Vatandaşların kendi durumlarıyla ilgili bilgileri ancak kendi kurumlarından öğrenebileceğine ve bir yanlışlık varsa mutlaka 28 Ekim'e kadar çalıştıkları kuruma başvurmaları gerektiğine işaret eden Zeki Sayın, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağını vurguladı.

Sosyal güvenlik kurumlarının doğru bilgileri tamamladıktan sonra, vatandaşın başvuru tarihinden itibaren 2 ay içinde Emlak Bankasına göndereceğini anlatan Sayın, “O zaman nema hesaplanacaktır. Bundan sonra yine aynı yol izlenecek ve Ziraat Bankasınca ödeme yapılacaktır” dedi.

Sayın, vatandaşların itirazından sonra, ilgili kurumların (SSK, Emekli Sandığı, kurum sandıkları) en son 28 Aralık 2008'e kadar ek bildirimleri yapmak zorunda olduğuna da dikkati çekti.

İlan tarihinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacakların Hazine'ye irad kaydedileceğini hatırlatan Sayın, vatandaşları, “görsel veya yazılı basında uzman adı altında bilir bilmez konuşan kişilere inanmamaları” konusunda uyarırken, “doğrusu bizim söylediklerimizdir” diye konuştu.



KEY LİSTELERİNDE NEDEN YER ALMADILAR?



KEY listelerine itiraz edecek vatandaşların, öncelikle Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan “www.keyodemeleri.com” adlı siteden durumlarını, TC kimlik numarası veya sosyal güvenlik numarasıyla sorgulaması gerektiğini belirten Sayın, hak sahiplerinin neden listede yer almamış olabileceği konusunda şu açıklamalarda bulundu:

“Listede adı bulunmayanlar, kanunda belirtilen nedenlerden dolayı yardımdan yararlanmamış olabilir. Bağımsız konutu olan emekliler, hizmet tahsisli konutlarda oturanlar oturdukları sürece, yurt dışı kadrolarda görev yapanlar bu görevleri süresince, sözleşmeli çalışan personel, 10 kişiden az iş yerinde çalışanlar bu yardımdan yararlanmadı. Ayrıca, evlilik nedeniyle sadece aile reisine yardım yatırıldı.

Kanuna göre hak sahibi olduğu halde kurumu tarafından bildirilmeyenler, daha önce yardım almış olanlar listelerde yer almadı.



BİLDİRİMDE FORMAT HATASI OLABİLİR



Hak sahibi olduğu ve kurumu tarafından bildirildiği halde, format hatası nedeniyle listelerde yer verilmemiş olabilir. İstenilen formatın dışında tablo gönderen veya dataları manyetik ortamda göndermeyen çok sayıda kurum bulunmaktadır.Hak sahibinin bildiriminde TC kimlik numarası bulunmayabilir veya TC kimlik numarası başkasınınkiyle çakışmış olabilir. Bildirimde sosyal güvenlik numarası bulunmayabilir veya başkasının sosyal güvenlik numarasıyla çakışmış olabilir.

Hak sahibiyle ilgili bildirimde tutar hatası belirlenmiştir. Uygulamanın yürürlükte olduğu dönemde hangi ay için ne kadar yardım yapılacağı belli olduğu halde, kurumların gönderdikleri listede bu rakamlardan çok farklı rakamlar kullanılmaktadır. Bu durumda çok sayıda bildirim var. Aynı hak sahibi için, aynı dönemlerde birden fazla bildirim yapılmıştır. Bir kişiye aynı dönemde iki ayrı yerden yardım yatırılması mümkün değildir.”



3 MİLYON HATALI İŞLEM İLGİLİ KURUMLARA GERİ GÖNDERİLDİ



Kurum tarafından bankaya bildirimi yapıldığı halde, belirtilen nedenlerden dolayı hak sahiplerinin adlarının listelerde yayımlanmamış olabileceğini belirten Sayın, bu durumdaki 3 milyon hatalı işlemin, düzeltilmek üzere ilgili kurumlara gerekçeleriyle birlikte gönderildiğini bildirdi.

Hak sahibi olduğunu düşündüğü halde listelerde yer almayan vatandaşların öncelikle kurumları tarafından adlarına bildirim yapılıp yapılmadığını öğrenmeleri gerektiğini vurgulayan Zeki Sayın, kurumların, en geç 28 Aralık'a kadar ek bildirimde bulunması gerektiğine dikkati çekerek, “Kurumlarca bu düzeltmelerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, hak sahiplerinin bu dönem içinde çalışmış oldukları kurumlara, en geç 28 Ekim'e kadar başvurmaları gerekmektedir” dedi.



İŞ YERLERİ KAPANMIŞ OLANLAR NEREYE BAŞVURACAK?



Zeki Sayın, KEY uygulamasının yapıldığı dönemde çalışılan iş yerinin kapatılmış olması halinde ise, hak sahiplerinden SSK'lı olanların, adına yardımı yatıran kurumun bağlı olduğu SSK bölge müdürlüklerine, Emekli Sandığına tabi olanların o dönem çalıştığı kurumun birleştiği kuruma başvurmaları gerektiğini belirtti.

Diğer sosyal güvenlik sandıklarına tabi olanlar ise o dönemde çalıştığı kurumun devir olduğu kuruma başvuracak.

