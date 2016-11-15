İtirafçı yargıçlar: Yargıtay'a gelen dosyalar önce Pensilvanya'nın onayına sunulurdu

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan hâkim ve savcılar arasında eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSKY üyeleri Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik'in de bulunduğunu açıkladı. Yılmaz, "Her üç isim de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuşlar ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini söylemişler. Verdikleri ifadelerde, Yargıtay'dan gelen dosyaların örgüt elemanlarınca fotokopisinin çekilip ilgili kişiye iletildiği, yine önemli kişilere, önemli iş adamlarına ait dosyaların Pensilvanya'ya götürülüp, Pensilvanya'nın talimatıyla kararlar verildiği açıkça bildirilmiş" dedi.

Yılmaz, üç ismin itiraflarında geçen bilgilere göre dosya taşıyan Yargıtay imamının İlyas Şahin olduğunu, bu kişinin 'FETÖ' içinde 'Kartal' kod adıyla bilindiğini öne sürdü. Yılmaz, o dönemdeki HSYK'da alınan kararların da 'FETÖ' tarafından verilip şimdi itirafçı olan üyeler tarafından kurulda uygulandığını iddia etti.

"Yargıtay Başkanı'nı da FETÖ belirlemiş"

Yılmaz, itirafların Yargıtay'daki daire başkanlığı seçimlerinde 'FETÖ'nün belirleyici olduğunun da ortaya konulduğunu ileri sürdü. Yılmaz, "İfadelere göre, Pensilvanya'nın onayını almayan biri daire başkanı seçilememiş. Kendi belirledikleri isim seçilemiyorsa da seçimleri kilitlemişler" şeklinde bilgi verdi. Yılmaz, "Balyoz ve Ergenekon gibi davalarda da terör örgütünün etkili olduğunu itiraf ediyorlar. Biz de biliyoruz ki bu davaların kararlarını veren dairelere örgütün militanları yerleştirilmiş. Bu şimdi itiraflarla da ortaya çıkmış oluyor" diye konuştu.