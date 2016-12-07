İtirafçı savcı: Gülen'in "Yok mu Cihaner’i alacak bir babayiğit" dediği anlatılmıştı

Fethullah Gülen cemaatinin yargı ayağına ilişkin yürütülen soruşturmada firari durumdayken Antalya'da sahte kimlikle yakalanan ve tutuklanan Savcı Metin Özyurt, iddialara göre itirafçı oldu. Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Özyurt ifadesinde, bir toplantı sırasında Gülen'in, makamında gözaltına alınan Savcı İlhan Cihaner için “Onu alacak babayiğit yok mu” dediğinin anlatıldığını iddia etti.

Özyurt ifadesinde şunları söyledi:

Ergenekon'da gizli tanık olan Bayram Bozkurt İliç'e atandı. O dönem HSYK Başkanvekili olan Kadir Özbek ile yakındı. Onun referansı ile İlhan Cihaner ile samimiyeti artırdı. Bayram ondan öğrendiklerini Erzurum Özel Yetkili savcılarına anlatmaya başlamış. Cihaner'in cemaat aleyhine soruşturma yürüttüğünü öğrenen Erzurum savcıları dosyanın kendilerine gönderilmesini istedi. Cihaner kabul etmeyince, Bayram ve birkaç kişiyi daha gizli tanık yaptılar. İlhan Bey'i (Cihaner) gözaltına aldılar, dosya da Erzurum'a gönderildi.

Daha sonra o dönem Yargıtay Tetkik hakimi olan Aydın Eser, bizzat Adıyaman'a giderek, Adıyamanlı olan gizli tanıklardan birinin işe alınması için Adıyaman Başsavcısı'na talimat verdi ve bu kişi zabıt katibi oldu. Erzincan dosyasında İlhan Cihaner için Fetullah Gülen'in, “Onu alacak babayiğit yok mu” sözünü Ufuk Yeşil bir toplantıda anlatmıştı. Bu talimattan sonra Osman Şanal, Cihaner'i gözaltına aldı. Ayrıca 3. Ordu Komutanı Saldıray Berk'in kuvvet komutanı olması engellendi.