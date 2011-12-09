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Dünya

İtirafcı Nazi: Biz gösterdik onlar vurdu

Almanya'da 8 Türk ve 1 Yunan'ın öldürüldüğü "Dönerci cinayetleri" tartışmaları sürüyor...

09 Aralık 2011 02:00

T24 - Almanya'da 8 Türk ve 1 Yunan'ın öldürüldüğü "Dönerci cinayetleri" tartışmaları sürüyor. Son olarak Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'da yer alan bir habere göre, 3 aşırı sağcı katil, Almanya'nın batısında kurbanlarını seçerken, bölgedeki Neo-Nazilerden destek gördü.



Süddeutsche Zeitung'un ele geçirdiği bir belgede, itirafçı olan eski bir Neo-Nazi'nin itirafları yer aldı. Alman polisine ifade veren söz konusu kişi, aşırı sağcı gruplar içinde yer aldığı dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte, 3 katilin hedeflerini belirlemesinde yardımcı olduklarını söyledi.

Gazete itirafcının Almanya'da hangi bölgede yaşadığını yazmadı. Ancak itirafçı, olası hedefleri gösterdikten kısa süre sonra, bir Türk dönercinin yaşadıkları bölgede aşırı sağcı terörist Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından öldürüldüğünü belirtti.


Katillerin kim olduğu biliniyordu

İtirafçı ayrıca, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos'un Almanya'nın batısında yaşayan Neo-Nazi gruplar tarafından tanındıklarını ve saygı gördüklerini söyledi.

"Dönerci cinayetleri'nin bu kişiler tarafından işlendiğinin de Neo-Nazi gruplar tarafından bilindiği belirtildi.


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